Возвращение Ravon в Россию: стоит ли оно того – мнение экспертов

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. GM Uzbekistan в скором времени может возобновить поставки и продажи автомобилей Ravon в РФ. Это говорит о том, что компания наконец определилась в своей ценовой политике и на данном этапе ничего не мешает ей вернуть бюджетные модели на российский рынок, считают некоторые эксперты. Но на этот счет существуют и другие мнения.

Шеф-редактор журнала "Авто Ревю" Леонид Голованов считает Ravon одним из крупнейших брендов на территории бывшего СССР. В случае возвращения на рынок РФ их будут покупать. По его мнению, автомобили этой марки всегда были конкурентоспособны благодаря их низкой цене. Особенно этот фактор играет роль сейчас, когда наблюдается снижение покупательной способности.

"В первую очередь конкуренты на российском рынке - это автомобили LADA и Renault, а также начальные модели Hyundai, KIA, Volkswagen, но и "китайцев" тоже не надо скидывать со счетов", - заявил эксперт в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

Автоэксперт Роман Гуляев, напротив, настроен менее оптимистично. По его мнению, возвращение на российский рынок не принесет прибыли компании и в целом экономике Узбекистана. Он заметил, что компания Ravon так и не смогла зарекомендовать себя как надежный партнер и в конечном итоге не стала одним из самых привлекательных брендов для российских автовладельцев. К тому же, полагает эксперт, сотрудничество с компанией сопряжено с рисками для дилеров.

"Раньше Ravon предлагала достаточно дешевые автомобили, по цене они были самые выгодные. Конкурентами были разве что "китайцы". Но, к сожалению, из-за того, что не было организовано должного обслуживания, компания не является конкурентоспособной на данный момент",- пояснил Гуляев.

© Foto : Из личного архива Александра Добина Добин: Ravon в России из массового авто превратился в нишевой продукт

Эксперт считает, что проблема Ravon отнюдь не в ценообразовании, а в отсутствии пост-продажной поддержки. Удастся ли узбекскому бренду вернуть свои былые позиции и покорить российский рынок, покажет время.

Еще несколько лет назад продукция узбекского автопрома занимала прочные позиции на российском рынке – Daewoo Nexia или Captiva стали одними из эталонов бюджетных авто, Matiz активно использовались для коммерческих целей, например, в сфере доставки. Даже после ребрендинга Daewoo позиции Ravon тоже казались прочными – по итогам 2017 года компания поставила в РФ 15 тысяч автомобилей, а вот 2018-й оказался провальным — всего пять тысяч машин.

Поставки автомобилей Ravon в Россию прекратились весной прошлого года. В 2019-м GM экспортировала автомобили в Афганистан и Таджикистан. В марте первая партия машин отправилась в Казахстан, а в начале апреля — в Беларусь.