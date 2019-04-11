Возвращение Ravon в Россию: стоит ли оно того – мнение экспертов

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. GM Uzbekistan в скором времени может возобновить поставки и продажи автомобилей Ravon в РФ. Это говорит о том, что компания наконец определилась в своей ценовой политике и на данном этапе ничего не мешает ей вернуть бюджетные модели на российский рынок, считают некоторые эксперты. Но на этот счет существуют и другие мнения.
"В первую очередь конкуренты на российском рынке - это автомобили LADA и Renault, а также начальные модели Hyundai, KIA, Volkswagen, но и "китайцев" тоже не надо скидывать со счетов", - заявил эксперт в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.
Автоэксперт Роман Гуляев, напротив, настроен менее оптимистично. По его мнению, возвращение на российский рынок не принесет прибыли компании и в целом экономике Узбекистана. Он заметил, что компания Ravon так и не смогла зарекомендовать себя как надежный партнер и в конечном итоге не стала одним из самых привлекательных брендов для российских автовладельцев. К тому же, полагает эксперт, сотрудничество с компанией сопряжено с рисками для дилеров.
"Раньше Ravon предлагала достаточно дешевые автомобили, по цене они были самые выгодные. Конкурентами были разве что "китайцы". Но, к сожалению, из-за того, что не было организовано должного обслуживания, компания не является конкурентоспособной на данный момент",- пояснил Гуляев.
Еще несколько лет назад продукция узбекского автопрома занимала прочные позиции на российском рынке – Daewoo Nexia или Captiva стали одними из эталонов бюджетных авто, Matiz активно использовались для коммерческих целей, например, в сфере доставки. Даже после ребрендинга Daewoo позиции Ravon тоже казались прочными – по итогам 2017 года компания поставила в РФ 15 тысяч автомобилей, а вот 2018-й оказался провальным — всего пять тысяч машин.
Поставки автомобилей Ravon в Россию прекратились весной прошлого года. В 2019-м GM экспортировала автомобили в Афганистан и Таджикистан. В марте первая партия машин отправилась в Казахстан, а в начале апреля — в Беларусь.