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Свадебный букет

Стали известны самые частые причины разводов в Узбекистане - исследование

CC0 / pixabay
В Узбекистане
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Эксперты назвали самые распространенные причины расставания среди супружеских пар.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Специалисты научного центра "Оила" провели опрос среди граждан Узбекистана, которые находятся в разводе. Результаты работы были представлены на Международной научной конференции, посвященной Дню семьи. В ходе исследования выяснились самые частые причины расставаний и среди молодых семей, и среди пар, которые долгое время находились в браке.

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По статистике большинство семей разрушает непонимание и несоответствие характеров. Так ответили более 41% опрошенных. Молодые люди спешат заключить брак, а затем понимают, что друг другу они совсем чужие.

34% опрошенных считают виновником неудачи в браке присутствие "третьей стороны". Это могут быть и внебрачные отношения "на стороне", и чрезмерное участие родителей в жизни семьи.

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Вредные привычки помешали четверти опрошенных сохранить семью. 25% пар разрушили пристрастие к алкоголю и курению одного из партнеров.

У 15% молодых семей "лодка любви" разбилась о финансовый быт. Денежные трудности заняли четвертое место в рейтинге.

В конце рейтинга - отсутствие детей или нежелание одного из партнеров заводить ребенка. 13% респондентов указали именно на эту причину, хотя дети не всегда укрепляют семьи, в которых и так разлад.

Теги:
расставания, научные исследования, опрос, Невеста, жених, развод, свадьба



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