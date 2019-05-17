В Воронеже задержаны узбекские наркоторговцы

ТАШКЕНТ, 17 мая – Sputnik. Транспортная прокуратура Воронежа направила в суд уголовное дело в отношении двоих узбекистанцев, подозреваемых в сбыте наркотических веществ, сообщается на сайте ведомства.
Двое подозреваемых были задержаны 14 мая сотрудниками транспортной полиции при переходе железнодорожных путей в неположенном месте. Когда их доставили в дежурную часть для составления протокола, у обоих обнаружили при себе 38 свертков с героином общим весом около 86 граммов.
"В ходе обыска по месту их жительства изъяты расфасованные и подготовленные для последующего сбыта наркотики. При анализе данных мобильных телефонов установлены места произведенных ими закладок, из которых изъяты наркотические средства", – говорится в сообщении.
По версии следствия, с апреля по май 2018 года они приобретали героин в городе Химки Московской области. Впоследствии наркотики сбывались в различных районах Воронежа. О "закладках" преступники сообщали покупателям через интернет или WhatsАpp.