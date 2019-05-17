В Воронеже задержаны узбекские наркоторговцы

Двое уроженцев Узбекистана, промышлявших торговлей героином, попались при составлении административного протокола за переход путей в неположенном месте.

ТАШКЕНТ, 17 мая – Sputnik. Транспортная прокуратура Воронежа направила в суд уголовное дело в отношении двоих узбекистанцев, подозреваемых в сбыте наркотических веществ, сообщается на сайте ведомства.

Двое подозреваемых были задержаны 14 мая сотрудниками транспортной полиции при переходе железнодорожных путей в неположенном месте. Когда их доставили в дежурную часть для составления протокола, у обоих обнаружили при себе 38 свертков с героином общим весом около 86 граммов.

"В ходе обыска по месту их жительства изъяты расфасованные и подготовленные для последующего сбыта наркотики. При анализе данных мобильных телефонов установлены места произведенных ими закладок, из которых изъяты наркотические средства", – говорится в сообщении.

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Известно, что двое молодых людей в возрасте 18 и 22 лет незаконно находились на территории России, в последние несколько месяцев жили в Воронеже, промышляя распространением наркотиков. Оба иностранца оказались членами организованной преступной группы, действующей на территории региона.

По версии следствия, с апреля по май 2018 года они приобретали героин в городе Химки Московской области. Впоследствии наркотики сбывались в различных районах Воронежа. О "закладках" преступники сообщали покупателям через интернет или WhatsАpp.