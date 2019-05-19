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Ректор МГИМО: мы сразу с радостью откликнулись на идею открыть филиал

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
В Узбекистане
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Анатолий Торкунов рассказал о принципах работы будущего филиала МГИМО в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. Ректор МГИМО Анатолий Торкунов рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан как принималось решение об открытии филиала в столице Узбекистана.

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На Международном форуме выпускников МГИМО Торкунов рассказал, что в первую очередь принималась в расчет необходимость республики Узбекистан в квалифицированных кадрах.  Для эффективного привлечения инвестиций очень важно иметь грамотных профессионалов в сфере юриспруденции, которые сумеют работать и решать те задачи, о которых сегодня так подробно говорили на инвестиционных сессиях.

"Это будет очная форма обучения. Студенты будут учиться по полноценной программе - бакалавриат и магистратура", - заявил Торкунов.

Почему был выбран именно Ташкент? Тут уже есть хороший преподавательский состав. Естественно, что в Ташкенте будут работать преподаватели из главного корпуса МГИМО, они постоянно будут приезжать, но очень важно чтобы в обучении принимали участие и "местные" преподаватели.

"УМЭД - прекрасное учебное заведение, с которым я давно знаком. И конечно будем просить чтобы преподаватели из УМЭДА тоже принимали участие", - сказал ректор МГИМО.

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По его словам, сейчас ведется работа очень активно над проектом совместного учебного плана. Во всех смыслах - Ташкент это очень подходящее места для открытия филиала.

Открытие филиала МГИМО было инициативой президента Шавката Мирзиеева, так что представители университета с удовольствием откликнулись. Также вуз намерен использовать активную сетевую форму образования.

"Все кто будет учиться в филиале, как минимум один семестр проведут в Москве", - заключил Торкунов.

Он выразил уверенность что в будущем филиал может стать привлекательным не только для узбекистанцев, но и для граждан других государств.

Теги:
Образование, Ташкент, Ташкент, филиал, МГИМО



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