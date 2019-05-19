Путин поблагодарил Мирзиёева за организацию форума выпускников МГИМО

Путин поблагодарил Шавката Мирзиёева и всех узбекистанских коллег за помощь и участие в подготовке форума.

ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент России Владимир Путин поприветствовали гостей форума выпускников МГИМО в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Начался форум с исполнения гимна, написанным Сергеем Лавровым.

Sputnik Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин поприветствовали выпускников МГИМО

Лидеры отметили важность форума выпускников МГИМО в развитии международного гуманитарного сотрудничества.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов зачитал приветствие Шавката Мирзиёева.

"Надеюсь, что содержательные и интересные дискуссии на площадках форума послужат совершенствованию подходов к подготовке дипломатов высокого уровня с учетом современных требований и взаимопонимания между народами", - прозвучали слова главы республики.

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов прочитал приветствие Владимира Путина.

"Убежден, что форум пройдет на высоком уровне, внесет важный вклад в упрочение многостороннего гуманитарного сотрудничества. Отрадно, что накануне столь значимой, юбилейной даты выпускники из разных стран собрались здесь – в гостеприимном Ташкенте, где недавно открылся первый зарубежный филиал МГИМО, чтобы в атмосфере дружбы и сплочённости обменяться взглядами на актуальные вопросы международной повестки, обсудить дальнейшие перспективы развития университета"", - говорится в сообщении.

Путин поблагодарил Шавката Мирзиёева и всех узбекистанских коллег за помощь и участие в подготовке форума.

"Убежден, что Форум пройдет на высоком уровне, внесет важный вклад в упрочение многостороннего гуманитарного сотрудничества", - заключил он.

В Ташкенте сегодня, в воскресенье, проходит пятый форум выпускников МГИМО, накануне 75-летия вуза именно в Ташкенте, где открывается первый зарубежный филиал МГИМО.

Выпускники МГИМО соберутся на форум в Ташкенте 18-19 мая >>

В мероприятии примут участие 450 делегатов из 32 стран. Первый форум состоялся в Баку в апреле 2013 года, контактная база ассоциации выпускников МГИМО состоит из 50 тысяч имен.

Запланированы сессии, посвященные политике безопасности, экономике и культуре. На них выступят министр иностранных дел Монголии Дамдин Цогтбаатар, министр образования Камбоджи Хан Чуон Нарон, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, член Попечительского совета МГИМО Фаттах Шодиев, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак. Все они — выпускники МГИМО.

В рамках форума пройдет экспертная дискуссия по вопросам многостороннего сотрудничества и безопасности в Центральной Азии. В ней примут участие специалисты МГИМО, Университета мировой экономики и дипломатии, других российских и узбекских вузов.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Пятый форум выпускников МГИМО состоится 17-19 мая в Ташкенте

Кроме того, на форуме состоится презентация программ, которые будут доступны для абитуриентов филиала МГИМО в Ташкенте. Ранее сообщалось, что он откроется в сентябре этого года.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в феврале подписал постановление об открытии филиала МГИМО в Ташкенте в 2019-2020 учебном году. Студенты в филиале будут проходить четырехлетнее обучение по программам бакалавриата и двухлетнее обучение по программам магистратуры, преимущественно в очной форме.

На данный момент в Узбекистане работают филиалы четырех российских вузов.