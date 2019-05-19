ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. На полигоне "Гурумсарай" Восточного военного округа состоялось торжественное открытие совместных учений "Боевое содружество-2019" военнослужащих армий Узбекистана и Беларуси, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

Пресс-служба Министерства обороны Вместе мы сильнее: Узбекистан и Беларусь проводят совместные учения

В мероприятии приняли участие: командующий войсками Восточного военного округа полковник Лутфулло Бузруков, хоким Папского района, военнослужащие Узбекистана и Беларуси, а также представители государственных и общественных организаций.

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Выступавшие особо отметили, что мероприятие лишь расширит сотрудничество между двумя странами. Данные тактико-специальные учения наладят взаимодействия армий Узбекистана и Беларуси.

Пресс-служба Министерства обороны Вместе мы сильнее: Узбекистан и Беларусь проводят совместные учения

В завершении церемонии открытия, ответственные лица пожелали успехов в боевой учебе участникам мероприятий.

"Впервые нахожусь в вашей стране, но был наслышан о древней истории Узбекистана, известных всему миру памятниках истории и дружелюбном народе, проводимых в последнее время масштабных реформах", – сказал один из военнослужащих Беларуси младший сержант Павел Тюрин.

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Военные Беларуси отметили, что очень рады посетить солнечный Узбекистан. Тут их тепло встретили, как и подобает узбекскому народу. Эти учения ценны для только тем, что предоставляется возможность еще раз проверить в деле свои навыки и умения, но также важен обменом опытом между военнослужащими двух армии.