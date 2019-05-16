Военнослужащие Узбекистана и Беларуси проведут совместные учения

ТАШКЕНТ, 16 мая - Sputnik. В Наманганской области на полигоне Гурумсарай будут проведены совместные боевые учения Узбекистана и Беларуси, сообщает Министерство обороны Узбекистана.

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Тактико-специальные мероприятия "Боевое содружество – 2019" пройдут в период с 20 по 27 мая. Военные подразделения двух стран соберутся согласно плану по развитию сотрудничества в области безопасности, подписанному между государствами. В программу мероприятий входят как теоретические, так и практические занятия для военнослужащих.

Еще месяц назад на полигоне Фориш в Джизакской области провели совместные учения Узбекистана, Пакистана и Турции.

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Недавно также сообщалось , что всемирные летние военные игры впервые за 12 лет пройдут при участии Республики Узбекистан. Игры состоятся в китайском городе Ухане в октябре нынешнего года.

Ранее появилась информация о том, что Росгвардия планирует развивать сотрудничество с Узбекистаном, речь шла о подписании договора о подготовке специалистов из Узбекистана в ведомственных высших военных учебных заведениях.