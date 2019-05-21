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Вокзал Ташкент-Южный после реконструкции

Узбекистан получил кредит на покупку 24 современных локомотивов

Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане
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В рамках программы Азиатского банка развтия "Узбекские железные дороги" приобретут 16 грузовых и 8 пассажирских электровозов для более эффективного использования имеющийся сети. Проект планируется реализовать до 2025 года.

ТАШКЕНТ, 21 мая - Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) одобрил Узбекистану заем на сумму 170 миллионов долларов. Средства предназначены для обновления подвижного состава "Узбекистон темир йуллари". На эти деньги будет закуплено 24 современных локомотива, сообщает пресс-служба регионального филиала АБР. Еще 48,3 миллиона на обновление железнодорожного парка вложит узбекская сторона.

Новая техника позволит повысить качество предоставляемых пассажирских услуг, а также улучшит экологическую ситуацию при эксплуатации. Из 24 электровоза 16 предназначены для грузовых перевозок и 8 для пассажирских. Модернизация локомотивного парка позволит сократить выбросы парниковых газов на 900 тысяч тонн в год,

"Транспорт и связь имеют решающее значение для роста и развития страны, не имеющей выхода к морю, такой как Узбекистан, и остаются первоочередной задачей для нашей поддержки Узбекистана", — привод пресс-служба АБР слова странового директора банка Синди Мальвичини.

Высокоскоростной электропоезд Афросиаб
© Foto : Michał Huniewicz
"Узбекистон темир йуллари" закупит у Talgo новые скоростные поезда
В свою очередь старший специалист АБР по транспорту в Центральной и Восточной Европе, а также в Западной Азии Ко Сакамото уверен, что наличие более чистой, эффективной и надежной транспортной сети в виде электрифицированных железных дорог поможет ускорить рост Узбекистана в качестве транспортно-логистического узла всей Центральной Азии.

Железнодорожная сеть Узбекистана имеет общую протяженность в 4669 километров. На этот вид транспорта приходится до 40% от общего объема грузовых перевозок и порядка 4% от общего пассажиропотока. В настоящее время более половины имеющихся железнодорожных магистралей страны уже электрифицированы.

Теги:
Кредит, транспорт, Узбекистон темир йуллари, АБР



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