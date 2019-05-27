Хабиб Нурмагомедов провел тренировку с зятем Шавката Мирзиёева

Умаров написал о том, что Хабиб представляет собой достойный пример для молодежи Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. Зять президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Отабек Умаров потренировался вместе с Хабибом Нурмагомедовым и рассказал о встрече в своем Instagram.

"Наш родной Узбекистан в качестве гостя посетил знаменитый российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC, Хабиб Нурмагомедов. Мы провели с ним тренировку в зале вместе с соотечественниками. У них была возможность побеседовать с этим удивительным человеком, который, несмотря на свою популярность, оказался необычайно скромным и открытым для общения", – написал Умаров.

Зять президента Узбекистана считает, что Хабиб достиг таких спортивных высот благодаря огромной роли его отца Абдулманапа Нурмагомедова, который дал ему прекрасную начальную подготовку и внушил веру в себя.

"Хабиб является поистине достойным сыном своего народа, преданным его традициям, и представляет собой прекрасный пример для молодежи Узбекистана, да и всего мира, достойный подражания", – добавил Умаров.

Напомним, в этот уикенд российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов побывал в столице Узбекистана Ташкенте. По его словам, в Ташкенте прохладно, но горячий Самаркандский плов на ифтаре согрел спортсмена.

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Напомним, в октябре прошлого года в Лас-Вегасе состоялся бой века между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, в ходе которого россиянин победил ирландца удушающим приемом в четвертом раунде главного боя турнира UFC 229.

Сразу после окончания боя Хабиб перепрыгнул через ограждение и стал участником непродолжительной драки, после чего вернулся в "клетку", где произошла еще одна стычка. Ситуация была накалена из-за едких высказываний ирландца. В ходе подготовки к бою Макгрегор оскорбил в том числе и отца своего соперника.