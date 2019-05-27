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Новые автобусы, остановки и вокзалы: положение о Фонде развития транспорта

© УзА
В Узбекистане
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Утвержден список целей на которые могут тратиться средства Фонда развития транспорта и логистики.

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. Вышло новое постановление, определяющее функции Фонда развития транспорта и логистики при Министерстве транспорта, сообщает Telegram-канал Министерства юстиции.

В соответствии с документом, деньги фонда могут тратиться на научно-исследовательские работы, строительство новых автовокзалов, автостанций и остановок и на приобретение новых средств автотранспорта. Также с их помощью можно будет внедрить новые информационные технологии в структуру и премировать сотрудников.

Информационное табло на остановке в Ташкенте
© tshtx.uz
Автобусные остановки в Ташкенте оснастят электронными табло
Выполнять работу по распределению средств доверили специальной коллегии. 

Ранее сообщалось, что в 2019-2021 годах остановки общественного транспорта модернизируют под единую концепцию. Остановки будут приспособлены для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, остановки будут оснащены Wi-Fi и электронными табло, которые будут показывать, сколько осталось до прибытия следующего автобуса.

Теги:
общественный транспорт, транспорт, автобусы, автобус



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