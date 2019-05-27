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Хабиб Нурмагомедов предложил проводить поединки UFC на Humo Arena - видео

© Sputnik / Алексей Даничев
В Узбекистане
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Знаменитый российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов посетил недавно открытый спортивный комплекс.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов посетил Humo Arena. Об этом боец рассказал в своем Instagram.

Боец выложил фотографию с общим видом на новый спортивный комплекс, недавно открытый в Узбекистане. Также Нурмагомедов предложил проводить на Humo Arena бои по смешанным единоборствам UFC.

© Instagram
Хабиб Нурмагомедов предложил проводить поединки UFC на Humo Arena

Действующий чемпион UFC побывал и внутри спортивного комплекса, понаблюдал как готовиться площадка для игры в хоккей и даже снял видео.

На этом Нурмагомедов завершил свой визит в Узбекистан, поблагодарив всех за теплый прием. Боец также выразил надежду на скорую встречу. 
Боец также выразил надежду на скорую встречу. 
© instagram
Боец также выразил надежду на скорую встречу. 

Напомним, что российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов находился в республике с 26 мая. В Ташкенте его встретили традиционно гостеприимно и приветливо. По крайней мере, угостили его на славу – Нурмагомедов похвалил вкусный горячий плов.

Зять президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Отабек Умаров провел тренировку с известным бойцом.

В Дагестане хотят построить «Хабиб Арену» в форме огромной папахи
© Одноклассники
В Дагестане хотят построить "Хабиб Арену" в форме огромной папахи - видео
Напомним, в октябре прошлого года в Лас-Вегасе состоялся бой века между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, в ходе которого россиянин победил ирландца  удушающим приемом в четвертом раунде главного боя турнира UFC 229.

Сразу после окончания боя Хабиб перепрыгнул через ограждение и стал участником непродолжительной драки, после чего вернулся в "клетку", где произошла еще одна стычка. Ситуация была накалена из-за едких высказываний ирландца. В ходе подготовки к бою Макгрегор оскорбил в том числе и отца своего соперника.

Теги:
Ташкент, поединок, спортивные соревнования, спортивные сооружения, спорт, борьба



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