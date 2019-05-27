Хабиб Нурмагомедов предложил проводить поединки UFC на Humo Arena - видео

Российский боец Хабиб Нурмагомедов посетил Humo Arena. Об этом боец рассказал в своем Instagram.
Боец выложил фотографию с общим видом на новый спортивный комплекс, недавно открытый в Узбекистане. Также Нурмагомедов предложил проводить на Humo Arena бои по смешанным единоборствам UFC.
Действующий чемпион UFC побывал и внутри спортивного комплекса, понаблюдал как готовиться площадка для игры в хоккей и даже снял видео.
Напомним, что российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов находился в республике с 26 мая. В Ташкенте его встретили традиционно гостеприимно и приветливо. По крайней мере, угостили его на славу – Нурмагомедов похвалил вкусный горячий плов.
Зять президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Отабек Умаров провел тренировку с известным бойцом.
Сразу после окончания боя Хабиб перепрыгнул через ограждение и стал участником непродолжительной драки, после чего вернулся в "клетку", где произошла еще одна стычка. Ситуация была накалена из-за едких высказываний ирландца. В ходе подготовки к бою Макгрегор оскорбил в том числе и отца своего соперника.