Хабиб Нурмагомедов предложил проводить поединки UFC на Humo Arena - видео

Российский боец Хабиб Нурмагомедов посетил Humo Arena. Об этом боец рассказал в своем Instagram.

Боец выложил фотографию с общим видом на новый спортивный комплекс, недавно открытый в Узбекистане. Также Нурмагомедов предложил проводить на Humo Arena бои по смешанным единоборствам UFC.

© Instagram Хабиб Нурмагомедов предложил проводить поединки UFC на Humo Arena

Действующий чемпион UFC побывал и внутри спортивного комплекса, понаблюдал как готовиться площадка для игры в хоккей и даже снял видео.

На этом Нурмагомедов завершил свой визит в Узбекистан, поблагодарив всех за теплый прием. Боец также выразил надежду на скорую встречу.

© instagram Боец также выразил надежду на скорую встречу.

Напомним, что российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов находился в республике с 26 мая. В Ташкенте его встретили традиционно гостеприимно и приветливо. По крайней мере, угостили его на славу – Нурмагомедов похвалил вкусный горячий плов.

Зять президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Отабек Умаров провел тренировку с известным бойцом.

Напомним, в октябре прошлого года в Лас-Вегасе состоялся бой века между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, в ходе которого россиянин победил ирландца удушающим приемом в четвертом раунде главного боя турнира UFC 229.

Сразу после окончания боя Хабиб перепрыгнул через ограждение и стал участником непродолжительной драки, после чего вернулся в "клетку", где произошла еще одна стычка. Ситуация была накалена из-за едких высказываний ирландца. В ходе подготовки к бою Макгрегор оскорбил в том числе и отца своего соперника.