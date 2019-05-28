Новая жизнь: Ксения Собчак показала своих узбекских подруг

На новой фотографии, которую Ксения Собчак запечатлена с узбекскими девушками в национальных одеждах...и с сумками Chanel. Неужели телеведущая подарила их подругам?

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. Ксения Собчак, которая на данный момент гостит в Узбекистане, нашла себе новых подружек и объявила о том, что у нее началась "новая жизнь". Об этом телеведущая сообщила в своем Instagram.

На новой фотографии, которую Ксения Собчак выложила в Instagram, она запечатлена с узбекскими девушками в национальных одеждах...и с сумками Chanel.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 27 Май 2019 в 2:20 PDT

Вероятно, Ксения Анатольевна, преподнесла им такие дорогие подарки в честь знакомства.

Также телеведущая написала о том, что они ей поведали легенду Узбекистана о гробнице Тимура.

"Новая Жизнь-Новые Подруги!!! Девочки рассказали мне, у гробницы Тимура, что в его мощах-дух войны ,который нельзя тревожить. Можно не верить, но Великая Отечественная началась ровно в день когда его мощи стали перевозить для экспертизы в Москву. А я лично считаю,что дух войны в некоторых жив всегда, так что Тимур может не беспокоиться по поводу бессмертия", - написала Ксения Собчак.

Напомним, Ксения Собчак прибыла в Самарканд на этих выходных. Блогер обошла несколько сувенирных лавок, где выбрала себе сюзане, посетила мечеть Тилля Кари на площади Регистан и выложила много снимков в социальные сети.

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Напомним, в 2017 году Ксения Собчак и Алексей Навальный в эфире передачи оскорбили жителей Узбекистана, сказав, что те не знают Пушкина, в ответ узбекистанцы в соцсетях устроили флешмоб из видеороликов с чтением стихов великого поэта.

Узбекские пользователи социальных сетей отреагировали на это высказывание цитированием стихов поэта. Кроме того, они сообщили, что в Узбекистане есть улица Пушкина, его площадь его имени и станция метро в честь поэта.

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Один из пользователей пригласил Ксению Собчак и Алексея Навального погостить в Узбекистане, показать, как живут люди.