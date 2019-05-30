Ночью в Узбекистане ощущалось новое землетрясение

Землетрясение произошло 29 мая в 23:40, его магнитуда в эпицентре составила 4,3 в 405 км от Ташкента.

ТАШКЕНТ, 30 мая - Sputnik. В Узбекистане снова произошло землетрясение, сообщает республиканский Центр Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС.

По новым данным, землетрясение произошло 29 мая в 23:40, его магнитуда в эпицентре составила 4,3, глубина — 19 км.

По расстоянию от Ташкента - 405 км в западном направлении. Сила подземных толчков на территории Бухары составила 71 км и 2 балла в Навои - 80 км.

Напомним, министерства и ведомства Узбекистана активизируют сотрудничество с зарубежными странами и организациями по снижению рисков стихийных бедствий в рамках программы на 2019-2030 годы.

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Узбекистан расположен в сейсмически активном районе, для которого характерной чертой являются землетрясения магнитудой в пределах 4,0-5,5. Последнее сильное землетрясение в Узбекистане, повлекшее человеческие жертвы, произошло в июле 2011 года. Тогда в Ферганской области были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,5-7. Из-за разрушения жилых построек погибли 13 человек, 86 получили ранения. В горных районах республики регулярно происходят сели и паводки.

Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы была принята на Всемирной конференции ООН в марте 2015 года в Японии. Документ определяет комплекс мер экономического, правового и научного характера, позволяющих странам формировать свои национальные программы по снижению рисков бедствий.