Узбекистан оказался на последнем месте в рейтинге доступности 4G

Узбекистан оказался единственным местом, где доступность 4G опустилась ниже 50% случаев.

ТАШКЕНТ, 30 мая - Sputnik. Узбекистан оказался на последнем месте в рейтинге доступности мобильной связи 4G, сообщает сервис Opensignal.

Согласно данным, среднестатистический абонент в Узбекистане имеет доступ к 4G только в 49,9% случаев.

В то время, как на первом месте оказалась Южная Корея с доступностью в 97,5%, на втором месте Япония - 96,3%, и замыкает тройку лидеров Норвегия с 95,5% случаев.

Huawei рассказали о новых технологиях в Узбекистане >>

К слову, Узбекистан оказался единственным местом, где доступность 4G опустилась ниже 50%, больший показатель был даже в Алжире, Эквадоре, Непале и Ираке.

К слову, в Узбекистане вчера прошла презентация высоких технологий компании Huawei для представителей дипломатических миссий.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил ускорить внедрение 5G в Узбекистане

В центре инновационных и интеграционных решений компании послы ознакомились с передовыми решениями в области умных устройств, 5G, искусственного интеллекта (AI), облачных технологий (Cloud), интернета вещей (IOT) и систем построения "безопасного" города.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил ускорить внедрение 5G в Узбекистане.