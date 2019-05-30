13:47 30 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.52
  • EUR9505.92
  • USD8485.91
Поиск
Смартфон, архивное фото

Узбекистан оказался на последнем месте в рейтинге доступности 4G

© sputnik Стас Этвеш
В Узбекистане
Получить короткую ссылку
84 0 0

Узбекистан оказался единственным местом, где доступность 4G опустилась ниже 50% случаев.

ТАШКЕНТ, 30 мая - Sputnik. Узбекистан оказался на последнем месте в рейтинге доступности мобильной связи 4G, сообщает сервис Opensignal.

Согласно данным, среднестатистический абонент в Узбекистане имеет доступ к 4G только в 49,9% случаев.

В то время, как на первом месте оказалась Южная Корея с доступностью в 97,5%, на втором месте Япония - 96,3%, и замыкает тройку лидеров Норвегия с 95,5% случаев.

Huawei рассказали о новых технологиях в Узбекистане >>

К слову, Узбекистан оказался единственным местом, где доступность 4G опустилась ниже 50%, больший показатель был даже в Алжире, Эквадоре, Непале и Ираке.

К слову, в Узбекистане вчера  прошла презентация высоких технологий компании Huawei для представителей дипломатических миссий. 

Президент Шавкат Мирзиёев в рамках участия в международном форуме Один пояс — один путь посетил Центр исследований и инноваций компании Huawei
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев поручил ускорить внедрение 5G в Узбекистане

В центре инновационных и интеграционных решений компании послы ознакомились с передовыми решениями в области умных устройств, 5G, искусственного интеллекта (AI), облачных технологий (Cloud), интернета вещей (IOT) и систем построения "безопасного" города.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил ускорить внедрение 5G в Узбекистане.

Теги:
IT-технологии, технологии, сотовая связь, связь, 4G, рейтинг, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

В Нур-Султане впервые прошел чемпионат Азии по бодибилдингу
Идеальные формы и много загара: чемпионат Азии по бодибилдингу
Фигуристка Евгения Медведева на шоу Fantasy On Ice в Макухари
Евгения Медведева ошеломила японцев танцем в чулках – пикантное видео
Ночь Могущества 2019
Бодрствующего ждет награда: что нужно делать в Ночь аль-Кадр

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054