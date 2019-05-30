Узбекистан оказался на последнем месте в рейтинге доступности 4G

ТАШКЕНТ, 30 мая - Sputnik. Узбекистан оказался на последнем месте в рейтинге доступности мобильной связи 4G, сообщает сервис Opensignal.
Согласно данным, среднестатистический абонент в Узбекистане имеет доступ к 4G только в 49,9% случаев.
В то время, как на первом месте оказалась Южная Корея с доступностью в 97,5%, на втором месте Япония - 96,3%, и замыкает тройку лидеров Норвегия с 95,5% случаев.
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К слову, Узбекистан оказался единственным местом, где доступность 4G опустилась ниже 50%, больший показатель был даже в Алжире, Эквадоре, Непале и Ираке.
К слову, в Узбекистане вчера прошла презентация высоких технологий компании Huawei для представителей дипломатических миссий.
В центре инновационных и интеграционных решений компании послы ознакомились с передовыми решениями в области умных устройств, 5G, искусственного интеллекта (AI), облачных технологий (Cloud), интернета вещей (IOT) и систем построения "безопасного" города.
Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил ускорить внедрение 5G в Узбекистане.