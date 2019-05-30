Huawei рассказали о новых технологиях в Узбекистане

За два дня центр инновационных и интеграционных решений Huawei принял у себя представителей 23 дипломатических миссий в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 30 мая - Sputnik. После громкого скандала с компанией Huawei, в Узбекистане прошла презентация высоких технологий компании для представителей дипломатических миссий, сообщает "Подробно.уз".

В центре инновационных и интеграционных решений компании послы ознакомились с передовыми решениями в области умных устройств, 5G, искусственного интеллекта (AI), облачных технологий (Cloud), интернета вещей (IOT) и систем построения "безопасного" города.

"После выхода на рынок Узбекистана Huawei активно способствует развитию телекоммуникационного сектора страны, создав много рабочих мест и подготовив ряд высококвалифицированных кадров. Продукция компании пользуется большой популярностью среди местных жителей. В ходе своего визита в Китай в прошлом месяце Президент Шавкат Мирзиёев специально посетил научно-исследовательский центр Huawei в Пекине, что говорит о высокой оценке и признании компании в Узбекистане", - рассказала посол КНР в Узбекистане Цзян Янь.

Также издание сообщает, что в рамках призыва "в Узбекистане - на благо Узбекистана" компания Huawei готова сотрудничать со всеми партнерами частного сектора, государственными органами и представителями дипломатических миссий в стране для создания благоприятной экосистемы.

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Напомним, в середине мая стало известно, что владельцы новых смартфонов Huawei могут лишиться доступа к сервисам и обновлениям операционной системы Android, а сама компания – комплектующих для производства устройств. На фоне этих событий эксперты начали говорить о том, что симметричной реакцией Пекина на санкции США может стать выдворение с китайского рынка компании Apple.

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Аналитики Goldman Sachs заявили, что если китайская сторона введет ограничения на продукцию Apple, то это может стоить американской компании почти трети прибыли. Стоит отметить, что даже если меры не будут приняты, продажи компании в КНР все равно снизятся на фоне антиамериканских настроений.

Тем временем в самой Huawei заявили, что не поддерживают эту идею. Жэнь Чжэнфэй признал, что действия США наносят урон компании и увеличивают отрыв от конкурентов, однако он считает Apple своим "учителем" и, если Пекин введет ответные санкции против этой фирмы, станет первым, кто выразит свой протест.

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К слову, это не единственные ограничения, которые может предпринять Пекин в рамках торговой войны с Америкой. В Министерстве коммерции КНР заявили, что начиная с сегодняшнего дня вводятся антидемпинговые меры в отношении фенола, который ввозится в страну из США, Евросоюза, Южной Кореи, Японии и Таиланда. Размер пошлин составит от 11,9% до 129,6% и будет определяться для каждой фирмы индивидуально.

Торговая война между странами началась в марте 2018 года, когда президент США Дональд Трамп подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", что позволяло вводить ограничения в отношении китайских фирм. На прошлой неделе Трамп сообщил об уходе американских компаний из Китая, а также запретил работу Huawei на территории всей страны. В Пекине заявили, что будут приняты ответные меры.