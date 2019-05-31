Узбекским военнослужащим удалось обезвредить противника и не пустить его к станции.

ТАШКЕНТ, 31 мая - Sputnik. В одной из воинских частей прошли тактико-специальные учения , сообщает пресс-служба Министерства обороны Узбекистана.

Мероприятие проводилось в городе Чирик.

© пресс-служба Министерства обороны Узбекистана Военные Узбекистана уничтожили "террористов", пытавшихся захватить ГЭС

По сценарию учений, группа условных террористов на легковом автомобиле организовала нападение на мост для дальнейшей диверсии на ГЭС. Нападение успешно отразили военнослужащие.

Согласно плану мероприятия, сначала с участниками провели теоретические штабные занятия, где военнослужащих подготавливали к учениям.

© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана В учениях приняли участие военнослужащие командования Войск по охране объектов Министерства обороны, сотрудники унитарного предприятия "Ўрта Чирчиқ ГЭС Каскади" и представители районного отделений МЧС

В учениях приняли участие военнослужащие командования Войск по охране объектов Министерства обороны, сотрудники унитарного предприятия "Ўрта Чирчиқ ГЭС Каскади" и представители районного отделений МЧС.

Напомним, что недавно успешно завершились совместные тактико-специальные учения "Боевое содружество-2019" Узбекистана и Беларуси в Наманганской области.