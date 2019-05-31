Военные Узбекистана уничтожили "террористов", пытавшихся захватить ГЭС

ТАШКЕНТ, 31 мая - Sputnik. В одной из воинских частей прошли тактико-специальные учения , сообщает пресс-служба Министерства обороны Узбекистана.
Мероприятие проводилось в городе Чирик.
По сценарию учений, группа условных террористов на легковом автомобиле организовала нападение на мост для дальнейшей диверсии на ГЭС. Нападение успешно отразили военнослужащие.
Согласно плану мероприятия, сначала с участниками провели теоретические штабные занятия, где военнослужащих подготавливали к учениям.
Напомним, что недавно успешно завершились совместные тактико-специальные учения "Боевое содружество-2019" Узбекистана и Беларуси в Наманганской области.