Инспектор ДПС оштрафовал хокима за "мигалки"

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Сотрудник ДПС выписал штраф за установку "мигалок" на служебный автомобиль хокима Акдарьинского района, сообщает Уза.
Как говориться в сообщении, "мигалки" были установлены без разрешения. Инспектор ДПС остановил машину и заметил, что на ней установлены проблесковые маячки. Как выяснилось позже, у водителя отсутствовало соответствующее разрешение на установку "мигалок".
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Водитель уверял, что машина "неприкосновенна", так как принадлежит хокиму.
К данному инциденту были привлечены сотрудники Самаркандского областного управления безопасности дорожного движения. А затем был оформлен протокол.