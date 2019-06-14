Инспектор ДПС оштрафовал хокима за "мигалки"

Водитель уверял, что машина "неприкосновенна", так как принадлежит хокиму.

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Сотрудник ДПС выписал штраф за установку "мигалок" на служебный автомобиль хокима Акдарьинского района, сообщает Уза.

Как говориться в сообщении, "мигалки" были установлены без разрешения. Инспектор ДПС остановил машину и заметил, что на ней установлены проблесковые маячки. Как выяснилось позже, у водителя отсутствовало соответствующее разрешение на установку "мигалок".

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Водитель уверял, что машина "неприкосновенна", так как принадлежит хокиму.

К данному инциденту были привлечены сотрудники Самаркандского областного управления безопасности дорожного движения. А затем был оформлен протокол.