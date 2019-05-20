Когда инспектор ДПС в Узбекистане может остановить водителя - подробности

Первое и самое основное правило: если инспектор установил нарушение водителем ПДД путем визуального наблюдения, либо с помощью специальных средств.

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. Стали известны основания, по которым инспектор ДПС в Узбекистане имеет право остановить автомобиль, сообщает Минюст Узбекистана.

Первое и самое основное правило: если инспектор установил нарушение водителем ПДД путем визуального наблюдения, либо с помощью специальных средств.

Далее - наличие данных о том, что водитель или автомобиль находятся в розыске, либо причастны к какому-либо ДТП или правонарушения.

Также инспектор имеет право остановить автомобиль, если возникла необходимость в выяснении обстоятельств совершения ДТП или другого нарушения, а очевидцем является водитель или пассажир.

По словам Минюст, автомобиль можно останавливать в процессе выполнения указаний уполномоченных государственных органов или должностных лиц об ограничении или запрещении движения, при возникновении необходимости в использовании транспортного средства в порядке, установленном законодательными актами, а также в процессе проведения специальных мероприятий.

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В заключении, инспектор может сделать это для проверки документов на право пользования и управления транспортными средствами, а также документов на транспортное средство и перевозимый груз.

Напомним, вчера стало известно о том, что в Ташкенте снизилось количество дорожно-транспортных происшествий после введения в ПДД требования включать в светлое время суток фары.

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Основная цель нововведения заключалась в том, чтобы водители видели друг друга, особенно, учитывая тот факт, что некоторые не смотрят в боковые зеркала и зеркало заднего обзора, когда намереваются совершить маневр, а сверкание горящих огней позади не заметить невозможно. И для пешеходов автомобиль с включенными фарами стал заметнее.

С 10 мая узбекские автомобилисты обязаны ездить днем с включенными фарами ближнего света или дневными ходовыми огнями (ДХО). За несоблюдение правил придется заплатить штраф в размере 50% одной МРЗП.