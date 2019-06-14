Прокуратура возвращает активы Гульнары Каримовой в Узбекистан

Также в ведомстве рассказали о состоянии здоровья дочери первого президента.

ТАШКЕНТ, 14 июн - Sputnik. Пресс-секретарь генпрокуратуры Сурае Рахмонова на брифинге "Деятельность органов прокуратуры за первые пять месяцев 2019 года" заявила, что ведомство продолжает работу с зарубежными партнерами по возвращению в Узбекистан активов Гульнары Каримовой.

"На данный момент идет сотрудничество с основными зарубежными партнерами, которые в этом нам содействуют. Сейчас никаких препятствий в этом процессе нет", – сказала Рахмонова, отвечая на вопрос о работе по возвращению активов Каримовой.

Как сообщается, на сегодняшний день Гульнара Каримова отбывает наказание по приговору в установленном законом порядке, ее состояние удовлетворительное. По словам пресс-секретаря, Каримова имеет беспрепятственный доступ к медицинской помощи.

Напомним, дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова была переведена в колонию общего режима в начале марта этого года.

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Приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 18 декабря 2017 года Каримова Гульнара Исламовна была осуждена на 10 лет лишения свободы.

Затем наказание Каримовой заменили на ограничение свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в виде ограничения свободы по выбору самой осужденной по месту жительства ее дочери Иман.

Суд принял такое решение, проявляя гуманность и принимая во внимание взятые на себя осужденной обязательства по возвращению нажитых преступным путем денежных средств и возмещению ущерба, нанесенного государству.

Она была предупреждена, что в случае злостного уклонения от отбывания наказания в виде ограничения свободы, а также при невыполнении возложенных на нее обязанностей, суд может заменить срок ограничения свободы иным видом наказания.

Однако, по данным пресс-службы, Гульнара Каримова в ходе отбытия наказания систематически нарушала установленные судом обязательства.

Так, 22 ноября 2018 года она самовольно покинула местожительство, в связи с чем была предупреждена о недопустимости нарушения порядка и условий отбывания наказания.

В связи со злостным нарушением порядка и условий отбывания наказания Яшнабадским районным судом по уголовным делам 5 марта 2019 года было принято определение о замене наказания осужденной Гульнаре Каримовой на лишение свободы с отбыванием оставшегося срока в колонии общего режима в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством.

Общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам, по которым проходит Каримова, по оценкам узбекских правоохранительных органов, составила почти 2 миллиарда долларов. Ташкент инициировал арест активов в 12 странах, в том числе в России, на общую сумму более 1,5 миллиарда долларов.