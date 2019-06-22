Университету в Ташкенте выделили 2,1 млн долларов

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Правительство приняло постановление "О дополнительных мерах по созданию университета Аджу в городе Ташкенте", сообщает канал Министерства юстиции.
В соответствии с постановлением, для создания университета Аджу в г. Ташкенте выделены средства в размере 2,1 млн долларов США для осуществления оплаты за выполнение первоначальных консультационных работ.
Университет Аджу был открыт в Южной Корее в 1973 году, сегодня учебное заведение готовит специалистов широкого профиля в таких областях, как медицина, информационные технологии, юриспруденция, естественные и гуманитарные науки.