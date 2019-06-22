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Университету в Ташкенте выделили 2,1 млн долларов

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В Узбекистане
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Принято постановление о дополнительных мерах по созданию университета Аджу в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Правительство приняло постановление "О дополнительных мерах по созданию университета Аджу в городе Ташкенте", сообщает канал Министерства юстиции.

В соответствии с постановлением, для создания университета Аджу в г. Ташкенте выделены средства в размере 2,1 млн долларов США для осуществления оплаты за выполнение первоначальных консультационных работ.

Студенты во время вступительных экзаменов в Узэкспоцентре
© Х. Пайдоев / Народное слово
В Ташкенте появится Университет Аджу, студентам помогут оплачивать учебу
Здания и сооружения Яшнабадского железнодорожного профессионального колледжа и Яшнабадского профессионального колледжа будут переданы переданы в Министерство высшего и среднего специального образования, для последующего размещения в этом месте университета Аджу в городе Ташкенте.

Университет Аджу был открыт в Южной Корее в 1973 году, сегодня учебное заведение готовит специалистов широкого профиля в таких областях, как медицина, информационные технологии, юриспруденция, естественные и гуманитарные науки.

Теги:
вуз, ВУЗ, Ташкент, университеты, Университет, Образование



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