Университету в Ташкенте выделили 2,1 млн долларов

Принято постановление о дополнительных мерах по созданию университета Аджу в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Правительство приняло постановление "О дополнительных мерах по созданию университета Аджу в городе Ташкенте", сообщает канал Министерства юстиции.

В соответствии с постановлением, для создания университета Аджу в г. Ташкенте выделены средства в размере 2,1 млн долларов США для осуществления оплаты за выполнение первоначальных консультационных работ.

Здания и сооружения Яшнабадского железнодорожного профессионального колледжа и Яшнабадского профессионального колледжа будут переданы переданы в Министерство высшего и среднего специального образования, для последующего размещения в этом месте университета Аджу в городе Ташкенте.

Университет Аджу был открыт в Южной Корее в 1973 году, сегодня учебное заведение готовит специалистов широкого профиля в таких областях, как медицина, информационные технологии, юриспруденция, естественные и гуманитарные науки.