Контрольная закупка: какую военную технику РФ поставит в Узбекистан

Стало известно о масштабных поставках военной техники из России в Узбекистан в рамках военно-технического сотрудничества между двумя странами. Sputnik разбирался, какая техника скоро появится на вооружении у армии Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Еще 12 контрактов вступили в силу по линии военно-технического сотрудничества между Узбекистаном и РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой не Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству России.

Узбекистан рассматривает вопрос ремонта военной техники в Беларуси >>>

Как сообщили в ведомстве, еще в начале текушего лета активированы 12 контрактов, заключенных в рамках нового кредита, выданного правительству Узбекистана. Соглашение было подписано в в октябре 2018 года.

РЛС "Сопка-2"

Как сообщают в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России, Узбекистан выразил намерение приобрести трассовый радиолокационный комплекс 12А6 "Сопка-2". Также ведутся переговоры о покупке мастерской техобслуживания к зенитному ракетному комплексу "Печора-2М" и ряда радиолокационных станций.

БТР-82А

Позже источник рассказал о закупке БТР-82А. К сожалению о количестве бронемашин не сообщается, однако удалось узнать бронетранспортеры будут поставлены в индивидуальной комплектации. Такие машины находятся на вооружении четырех сран мира: России, Казахстана, Азербайджана и Сирии.

© Sputnik / Игорь Зарембо БТР 82А на учениях десантных кораблей по высадке морского десанта

Вертолеты Ми-35М

Транспортно- боевые вертолеты Ми-35М будут поставлены в Узбекистан в течение двух лет, сообщает РИА Новости. Всего на вооружение Узбекистана в 2019-2020 годы поступит 12 единиц боевой техники. О предварительных договоренностях говорили еще в 2018 году, однако количество и сроки никогда не назывались.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Вертолеты Ми-35

Истребители Су-30СМ

Еще одной покупкой для Узбекистана могут стать истребители Су-30СМ. Количество и сроки поставок пока неизвестны. Как сообщается, Су-30 поколения обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Самолёт способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

© Sputnik / Евгений Биятов Многоцелевой истребитель Су-30СМ

Большинство данных покупок будет совершено за кредитов в рамках сотрудничества между РФ и Узбекистаном. Программа предусматривает, модернизацию и переоснащение вооруженных сил Узбекистана современным вооружением и военной техникой до 2025 года. Данное решение было принято на 15-м заседании межправительственной российско-узбекской комиссии по военно-техническому сотрудничеству .