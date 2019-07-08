Контрольная закупка: какую военную технику РФ поставит в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Еще 12 контрактов вступили в силу по линии военно-технического сотрудничества между Узбекистаном и РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой не Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству России.
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Как сообщили в ведомстве, еще в начале текушего лета активированы 12 контрактов, заключенных в рамках нового кредита, выданного правительству Узбекистана. Соглашение было подписано в в октябре 2018 года.
РЛС "Сопка-2"
Как сообщают в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России, Узбекистан выразил намерение приобрести трассовый радиолокационный комплекс 12А6 "Сопка-2". Также ведутся переговоры о покупке мастерской техобслуживания к зенитному ракетному комплексу "Печора-2М" и ряда радиолокационных станций.
БТР-82А
Позже источник рассказал о закупке БТР-82А. К сожалению о количестве бронемашин не сообщается, однако удалось узнать бронетранспортеры будут поставлены в индивидуальной комплектации. Такие машины находятся на вооружении четырех сран мира: России, Казахстана, Азербайджана и Сирии.
Вертолеты Ми-35М
Транспортно- боевые вертолеты Ми-35М будут поставлены в Узбекистан в течение двух лет, сообщает РИА Новости. Всего на вооружение Узбекистана в 2019-2020 годы поступит 12 единиц боевой техники. О предварительных договоренностях говорили еще в 2018 году, однако количество и сроки никогда не назывались.
Истребители Су-30СМ
Еще одной покупкой для Узбекистана могут стать истребители Су-30СМ. Количество и сроки поставок пока неизвестны. Как сообщается, Су-30 поколения обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Самолёт способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".