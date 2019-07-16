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Тонировка автомобиля

Вместо тонировки: водителям могут разрешить устанавливать "занавески"

© Sputnik / Руслан Кривобок
В Узбекистане
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Депутаты предложили устанавливать на легковые автомобили специальные "солнцезащитные шторки".

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. В Узбекистане могут разрешить установку специальных "солнцезащитных шторок". Об этом говорится в Telegram-канале депутата Законодательной палаты Олий Мажлиса Расула Кушербаева.

Как следует из сообщения, чиновники понимают, что пассажиров и водителей необходимо защитить от палящего солнца.

Однако установленные юридические нормы не позволяют использовать жалюзи и шторки.

© Sputnik / Руслан Кривобок
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Депутаты предложили внести изменения в соответствующие пункты ПДД, и разрешить установку шторок и перегородок на заднее и боковые стекла машины, что не будет мешать обзору водителя.

Напомним, что в Узбекистане существуют очень строгие требования госавтоинспекции по отношению к тюнингу автомобилей: запрещено вносить технические изменения в осветительные приборы, звуковые сигналы, тонировка стекол и другие параметры, влияющие на безопасность эксплуатации автомобиля.

Теги:
автомобилисты, автомобили, автомобиль, тонировка



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