Вместо тонировки: водителям могут разрешить устанавливать "занавески"

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. В Узбекистане могут разрешить установку специальных "солнцезащитных шторок". Об этом говорится в Telegram-канале депутата Законодательной палаты Олий Мажлиса Расула Кушербаева.
Как следует из сообщения, чиновники понимают, что пассажиров и водителей необходимо защитить от палящего солнца.
Однако установленные юридические нормы не позволяют использовать жалюзи и шторки.
Напомним, что в Узбекистане существуют очень строгие требования госавтоинспекции по отношению к тюнингу автомобилей: запрещено вносить технические изменения в осветительные приборы, звуковые сигналы, тонировка стекол и другие параметры, влияющие на безопасность эксплуатации автомобиля.