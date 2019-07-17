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Мужчина уснул за рулем Lacetti и въехал в столб

© ГУВД г. Ташкента.
В Узбекистане
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Водитель получил серьезные телесные повреждения. Позже стало известно, что несмотря на усилия врачей, он скончался в больнице.

ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В Яккасарайском районе на Ташкентской кольцевой автомобильной дороге произошло ДТП, сообщили в ГУВД столицы.

Мужчина, уснув за рулем Lacetti, выехал на встречную полосу, а затем совершил столкновение с бетонным столбом.

Водитель получил серьезные телесные повреждения. Позже стало известно, что несмотря на усилия врачей, он скончался в больнице.

На месте ДТП трассы Екатеринбург - Алматы, в котором погибли двое полицейских
© Instagram / megapolis.kz
Опубликовано жуткое видео смертельного ДТП в Казахстане
Недавно мы рассказали о ДТП с участием сразу 4 автомобилей произошло на улице Лайлитугон в Ташкенте. Служебный Damas, принадлежащий одному из банков, ехав на большой скорости, увидел перед собой автомобиль Ravon Nexia, которая хотела развернуться, и резко дёрнул руль на право. Damas задел заднее крыло Nexia и припаркованный рядом серый Spark, а затем на большой скорости вылетел в арык (оросительный канал).

Более того, Spark от сильного удара отлетел в другой рядом стоящий автомобиль Nexia. В результате, были повреждены сразу 4 авто. Самое примечательное в этой истории то,что все машины,которые пострадали в ДТП, нарушали правила.

Теги:
ГУВД Ташкента, ПДД, ДТП, авария



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