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Железнодорожный узел

Узбекистан и Турция намерены запустить контейнерные поезда

© Sputnik / Виталий Аньков
В Узбекистане
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Все вопросы Турция и Узбекистан обсудили на заседании межправкомиссии в Анкаре.

ТАШКЕНТ, 26 июл - Sputnik. "Узбекистон темир йуллари" и Турецкие железные дороги намерены развивать перевозки по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, а также запустить контейнерные поезда, сообщает компания.

Вопросы сотрудничества между железными дорогами двух стран обсуждались ходе заседания межправкомиссии в Анкаре 22-23 июля.

Узбекистан и Турция намерены изучить возможности запуска контейнерных поездов в целях развития международных транспортных коридоров, проходящих по территории стран.

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Напомним, Турция отменила въездные визы для узбекских автоперевозчиков сроком на 30 дней еще в мае. 

Это произошло в рамках практической реализации межправительственного Соглашения о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов, подписанного в ходе визита Шавката Мирзиёева в Турецкую Республику 25 октября 2017 года. 

Узбекско-турецкий совет стратегического сотрудничества высшего уровня был создан в конце апреля 2018 года в рамках госвизита Эрдогана в Узбекистан. 

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По данным МИД Узбекистана, в 2018 году объем торговли между двумя странами увеличился на 40% - до 2,1 миллиарда долларов, Узбекистан посетили около 75 тысяч граждан Турции, что почти в два раза больше, чем в предыдущем году.

Мирзиёев в конце октября 2017 года посетил Турцию с визитом. Это был первый визит главы Узбекистана в эту страну за 18 лет. В ходе переговоров стороны подписали более 20 документов о развитии сотрудничества, а также соглашения и контракты на сумму более 3,5 миллиарда долларов. В ходе ответного визита Эрдогана в Узбекистан в конце апреля 2018 года стороны подписали соглашения на сумму около 3 миллиардов долларов, а также договорились довести товарооборот до 5 миллиардов долларов в среднесрочной перспективе.

Теги:
Узбекистон темир йуллари, Железная дорога, Поезд, грузоперевозки, груз, Узбекистан, Узбекистан, Турция, Турция



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