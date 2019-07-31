Как будут бороться с торговлей людьми и принудительным трудом в Узбекистане

В ближайшее время будут представлены проекты двух законов. Один из них должен будет определить механизмы идентификации жертв торговли людьми и предотвратить их. А второй установит нормы ответственности за допущение детского и принудительного труда.

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Президент подписал указ "О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия торговле людьми и принудительному труду" (УП–5775, 30.07.2019 г.).

Из документа следует, что Республиканская межведомственная комиссия по противодействию торговле людьми будет преобразована в Национальную комиссию по противодействию торговле людьми и принудительному труду. Также утвержден новый состав комиссии.

Ответственность за привлечение к принудительному труду ужесточат >>>

Новый орган будет состоять из двух подкомиссий. Одна будет заниматься противодействием торговле людьми, а другая - вопросами противодействия принудительному труду.

Они будут отвечать за координацию государственных и территориальных органов, органов самоуправления граждан и ННО в области противодействия торговле людьми и принудительному труду для повышения эффективности их деятельности, тесного взаимодействия и слаженности работы.

Руководство обновленной структурой доверили Председателю Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, хокимам областей, районов и городов.

Также появится должность национального докладчика по противодействию торговле людьми и принудительному труду. Он будет ежегодно отчитываться перед президентом.

В ближайшее время будут представлены проекты двух законов. Один из них должен будет определить механизмы идентификации жертв торговли людьми и предотвратить их. А второй установит нормы ответственности за допущение детского и принудительного труда.