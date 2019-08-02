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Счетчики воды

В Ташкенте с 15 августа повысят тарифы на горячую воду и отопление

© Sputnik / Максим Богодвид
В Узбекистане
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Ранее сообщалось, что с 15 августа 2019 года вырастут тарифы на электроэнергию, бензин и газ.

ТАШКЕНТ, 2 авг - Sputnik. В Ташкенте повышают тарифы на горячую воду и отопление. Официальный сайт "Таштеплоэнерго" представил новую стоимость услуг для жителей столицы, которая будет актуальна с 15 августа 2019 года.

Цена на центральное отопление вырастет до 1 772 сумов за квадратный метр.

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Тариф на горячее водоснабжение установится в размере 5 242 сума за кубометр (вместо 4 765,20 сума), если установлен счетчик.  И 20 470 сумов (вместо 18 609,24 сума) на человека в месяц, если прибор учёта отсутствует.

Жителей общежитий, оборудованных общими душевыми, за горячую воду заплатят 15 228 сумов (вместо 13 843,47 сума) в месяц за одного человека.

Ранее сообщалось, что с 15 августа 2019 года вырастут тарифы на электроэнергию, бензин и газ.

Теги:
отопление, горячая вода, тарифы



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