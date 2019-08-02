В Ташкенте с 15 августа повысят тарифы на горячую воду и отопление

ТАШКЕНТ, 2 авг - Sputnik. В Ташкенте повышают тарифы на горячую воду и отопление. Официальный сайт "Таштеплоэнерго" представил новую стоимость услуг для жителей столицы, которая будет актуальна с 15 августа 2019 года.
Цена на центральное отопление вырастет до 1 772 сумов за квадратный метр.
Жителей общежитий, оборудованных общими душевыми, за горячую воду заплатят 15 228 сумов (вместо 13 843,47 сума) в месяц за одного человека.
Ранее сообщалось, что с 15 августа 2019 года вырастут тарифы на электроэнергию, бензин и газ.