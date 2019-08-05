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Шавкат Мирзиёев побеседовал с активом Сырдарьинской области

Шавкат Мирзиёев ушел в отпуск

Пресс-служба президента Узбекистана
В Узбекистане
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С 5 августа президент Узбекистана находится в отпуске. В пресс-службе главы государства уточнили, что отпуск будет краткосрочным.

ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ушел в отпуск с 5 августа. В пресс-службе главы государства уточнили, что отпуск будет краткосрочным.

Как сообщается, отпуск президент проведет на территории Узбекистана.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
© Sputnik / Сергей Гунеев
Физкультура и музыка: как отдыхает президент Туркменистана
Недавно мы рассказывали, как свой отпуск проводит Гурбангулы Бердымухамедов. Глава Туркменистана рано утром совершает велосипедную прогулку, в коневодческом комплексе скачет на ахалтекинском жеребце Шаполат (Шахский булат) и в Олимпийском городке Ашхабада, вместе с главами силовых ведомств, занимается физкультурой. Кроме того, глава государства играет на различных музыкальных инструментах и работает над новым музыкальным произведением.

Также туркменский лидер среди ночи выехал в Каракумы на спортивном автомобиле и доехал до одной из главных туристических достопримечательностей страны – газовому кратеру, который в Туркменистане официально называется "Сияние Каракумов". За рубежом эту туркменскую достопримечательность чаще называют "Вратами ада".

Теги:
президент Узбекистана, президент, отпуск, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Мирзиёев



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