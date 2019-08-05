С 5 августа президент Узбекистана находится в отпуске. В пресс-службе главы государства уточнили, что отпуск будет краткосрочным.

ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ушел в отпуск с 5 августа. В пресс-службе главы государства уточнили, что отпуск будет краткосрочным.

Как сообщается, отпуск президент проведет на территории Узбекистана.

Недавно мы рассказывали, как свой отпуск проводит Гурбангулы Бердымухамедов. Глава Туркменистана рано утром совершает велосипедную прогулку, в коневодческом комплексе скачет на ахалтекинском жеребце Шаполат (Шахский булат) и в Олимпийском городке Ашхабада, вместе с главами силовых ведомств, занимается физкультурой. Кроме того, глава государства играет на различных музыкальных инструментах и работает над новым музыкальным произведением.

Также туркменский лидер среди ночи выехал в Каракумы на спортивном автомобиле и доехал до одной из главных туристических достопримечательностей страны – газовому кратеру, который в Туркменистане официально называется "Сияние Каракумов". За рубежом эту туркменскую достопримечательность чаще называют "Вратами ада".