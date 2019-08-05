Шавкат Мирзиёев ушел в отпуск

Недавно мы рассказывали, как свой отпуск проводит Гурбангулы Бердымухамедов. Глава Туркменистана рано утром совершает велосипедную прогулку, в коневодческом комплексе скачет на ахалтекинском жеребце Шаполат (Шахский булат) и в Олимпийском городке Ашхабада, вместе с главами силовых ведомств, занимается физкультурой. Кроме того, глава государства играет на различных музыкальных инструментах и работает над новым музыкальным произведением.
Также туркменский лидер среди ночи выехал в Каракумы на спортивном автомобиле и доехал до одной из главных туристических достопримечательностей страны – газовому кратеру, который в Туркменистане официально называется "Сияние Каракумов". За рубежом эту туркменскую достопримечательность чаще называют "Вратами ада".
Изъятие земельных участков и снос объектов недвижимости граждан и предпринимателей разделят на 3 основных этапа. В проекте также закон об усилении ответственности должностных лиц за причинение вреда гражданам в связи с незаконным изъятием земельных участков.