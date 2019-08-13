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Боец ММА Мурод Хантураев

Верховный суд вынес приговор напавшим на бойца Мурода Хантураева

Федерация WEF
В Узбекистане
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Суд также не удовлетворил апелляционную жалобу в Ташкентский городской суд по уголовным делам в отношении вынесенного приговора, и приговор оставили без изменений.

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. В Шайхантахурском районном суде по уголовным делам города Ташкента завершился открытый судебный процесс по рассмотрению уголовного дела, сообщает РИА Новости.

С. Акбаров, И. Абдулахатов, Т. Азизов и С. Ваденов приговорены к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы. С. Фатхуллаев и О. Садыков получили по 6 лет лишения свободы, а Ж. Сайназаров - 3 года.

Суд также не удовлетворил апелляционную жалобу в Ташкентский городской суд по уголовным делам в отношении вынесенного приговора, и приговор оставили без изменений.

Боец ММА Мурод Хантураев
Sputnik / Табылды Кадырбеков
Установлены личности напавших на бойца Мурода Хантураева
Нападение на спортсмена было совершено 26 ноября 2018 года в его офисе рядом с торговым центром "Ташкент" (бывший Turkuaz). Позже в Сети появилась видеозапись с места нападения.

Группа неизвестных лиц в черных масках, вооруженных резиновыми дубинками и холодным и пневматическим оружием, избила Хантураева, а затем нанесла ножевые ранения.

Теги:
судебная система, Верховный суд, осудили, судья, Суд, суд, нападение



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