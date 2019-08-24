Узбекские юноши будут призываться на военную службу уже с марта

Ранее призыв граждан на срочную военную службу проводился на основании постановления президента Узбекистана один раз в год – в феврале-марте.

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. На двадцать первом пленарном заседании рассмотрен закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием законодательства в сфере безопасности и обороны", где указано, что юноши будут призываться на военную службу в марте-апреле, сообщает XS.uz.

"Данным законом вносятся изменения и дополнения в 14 статей Закона "О всеобщей воинской обязанности и военной службе"", - говорится в сообщении.

Так в статьях 14, 15 и 17 Закона работы по подготовке призывников по военно-техническим специальностям будут проводиться не в учебных учреждениях Организации содействия обороне Республики Узбекистан "Ватанпарвар", а в центрах при управлениях по делам обороны.

Напомним, ранее уже выходило постановление президента о том, что в новом, 2019 году, в Узбекистане необходимо перенести призыв в армию на март-апрель.

Призыв в армию в Узбекистане перенесли на апрель >>

Согласно ранее действовавшему порядку, призыв граждан на срочную военную службу проводился на основании постановления президента Узбекистана один раз в год – в феврале-марте.

Сообщается, что сделано это в целях дальнейшего совершенствования порядка призыва граждан Республики Узбекистан на срочную военную службу и создания благоприятных условий гражданам призывного возраста в период призыва на срочную военную службу в Вооруженных силах Республики Узбекистан.