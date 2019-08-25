Заключенные, совершившие тяжкие преступления, смогут участвовать в выборах

Сенаторы рассмотрели Закон Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием законодательства о выборах".

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. Сенаторы рассмотрели Закон Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием законодательства о выборах", сообщает "Народное слово".

Изменения внесены, чтобы дать право лицам, содержащимся в местах лишения свободы по приговору суда за совершенные тяжкие и особо тяжкие преступления участвовать в выборах. После принятия Избирательного кодекса утратит силу Закон "О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан".

В разработке Закона изучен опыт свыше 20 государств — Франции, Италии, Канады, Азербайджана и других.

Внесение изменений и дополнений в правовые документы имеют значимость в обеспечении открытости, справедливости, транспарентности и других демократических принципов избирательного процесса.