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Заключенный

Заключенные, совершившие тяжкие преступления, смогут участвовать в выборах

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
В Узбекистане
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Сенаторы рассмотрели Закон Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием законодательства о выборах".

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. Сенаторы рассмотрели Закон Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием законодательства о выборах", сообщает "Народное слово".

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Изменения внесены, чтобы дать право лицам, содержащимся в местах лишения свободы по приговору суда за совершенные тяжкие и особо тяжкие преступления участвовать в выборах. После принятия Избирательного кодекса утратит силу Закон "О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан". 

В разработке Закона изучен опыт свыше 20 государств — Франции, Италии, Канады, Азербайджана и других. 

Внесение изменений и дополнений в правовые документы имеют значимость в обеспечении открытости, справедливости, транспарентности и других демократических принципов избирательного процесса.




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