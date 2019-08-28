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Видеорегистратор в автомобиле

В ГУВД обьяснили, почему 1423 видео с нарушениями ПДД были отклонены

© Sputnik / Алексей Мальгавко
В Узбекистане
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Как сообщается, с начала работы данной системы поступило 3 850 видеозаписей с правонарушениями, снятыми на видеорегистратор.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. В ГУВД рассказали, почему некоторые присланные гражданами файлы с нарушениями ПДД были отклонены.

Как сообщается, с начала работы данной системы поступило 3 850 видеозаписей с правонарушениями, снятыми на видеорегистратор. По 2 296 из них составлены протоколы об административной ответственности и отправлены нарушителям.

Однако 1 423 файла было отклонено. К примеру, на 190 видеозаписях обнаружен явный монтаж, а на 594 - отсутствует правонарушение.

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Проблемы связаны и с качеством фотографий или неправильной настройкой оборудования. На 349 материалах не виден государственный номер авто, а на 38 – указана неверная дата и время правонарушения, поскольку неверно настроен видеорегистратор.

78 видео снято на мобильный телефон или видеокамеру, 174 файла с нарушениями правил остановки и стоянки тоже отклонены, так как, согласно требованиям, в случае подобного правонарушения необходимо присылать 2 файла.

Теги:
нарушения, ПДД, видеоролик, Видео, ГУВД Ташкента



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