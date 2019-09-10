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Студенты МИСиС

За год в Узбекистане открылось шесть филиалов российских вузов

Пресс-служба МИСиС
В Узбекистане
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Замминистра рассказал, что у двусторонних отношений укрепляется и правовая база, которая значительно расширяет активность присутствия российского образования в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. За год в Узбекистане открылось шесть филиалов российских вузов, рассказал РИА Новости заместитель министра высшего и среднего специального образования республики Узокбой Бегимкулов.

Первое заседание подкомиссии по науке и образованию межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном проходит сегодня в Ташкенте.

"Количество филиалов российских вузов в Узбекистане достигло десяти. Только в 2019 году были организованы шесть филиалов российских вузов", - отметил Бегимкулов.

Студенческие билеты учащихся открывшегося в Ташкенте филиала НИЯУ МИФИ
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
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Замминистра рассказал, что у двусторонних отношений укрепляется и правовая база, которая значительно расширяет активность присутствия российского образования в Узбекистане. Между образовательными организациями двух стран заключено более 700 соглашений о сотрудничестве в сфере образования.

В 2019 году в Узбекистане состоялось открытие университета "МИСиС", ядерного университета МИФИ, МГИМО, Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, химико-технологического университета имени Менделеева, а также МЭИ.

Теги:
университеты, Университет, МГИМО, филиал, вузы, вуз, ВУЗ, Образование



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