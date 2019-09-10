ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. За год в Узбекистане открылось шесть филиалов российских вузов, рассказал РИА Новости заместитель министра высшего и среднего специального образования республики Узокбой Бегимкулов.
Первое заседание подкомиссии по науке и образованию межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном проходит сегодня в Ташкенте.
"Количество филиалов российских вузов в Узбекистане достигло десяти. Только в 2019 году были организованы шесть филиалов российских вузов", - отметил Бегимкулов.
В 2019 году в Узбекистане состоялось открытие университета "МИСиС", ядерного университета МИФИ, МГИМО, Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, химико-технологического университета имени Менделеева, а также МЭИ.