Замминистра рассказал, что у двусторонних отношений укрепляется и правовая база, которая значительно расширяет активность присутствия российского образования в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. За год в Узбекистане открылось шесть филиалов российских вузов, рассказал РИА Новости заместитель министра высшего и среднего специального образования республики Узокбой Бегимкулов.

Первое заседание подкомиссии по науке и образованию межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном проходит сегодня в Ташкенте.

"Количество филиалов российских вузов в Узбекистане достигло десяти. Только в 2019 году были организованы шесть филиалов российских вузов", - отметил Бегимкулов.

Замминистра рассказал, что у двусторонних отношений укрепляется и правовая база, которая значительно расширяет активность присутствия российского образования в Узбекистане. Между образовательными организациями двух стран заключено более 700 соглашений о сотрудничестве в сфере образования.

В 2019 году в Узбекистане состоялось открытие университета "МИСиС", ядерного университета МИФИ, МГИМО, Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, химико-технологического университета имени Менделеева, а также МЭИ.