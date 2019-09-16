В Узбекистане сменились прокуроры сразу двух областей

Указами генпрокурора Узбекистана в Ферганской и Сурхандарьинской областях произошли новые назначения.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Согласно приказам Генерального прокурора, в Ферганской и Сурхандарьинской областях сменились прокуроры, сообщает пресс-служба прокуратуры.

В частности, старший советник юстиции Косимов Улугбек получил должность прокурора Ферганской области, а старший советник юстиции Турдиев Садриддин назначен прокурором Сурхандарьинской области.

Раньше мы рассказывали об уроженце Бухары, который стал межрайонным прокурором Москвы. 33-летний младший советник юстиции Зафар Махмудов был назначен межрайонным прокурором Лефортовского района столицы.

В 2008 году Махмудов окончил Московскую государственную юридическую академию. С 27-летнего возраста возглавлял районные прокуратуры в Центральной России. Работал помощником горпрокурора Сыктывкара и заместителем Сыктывкарского природоохранного межрайонного прокурора.