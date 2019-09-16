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Мужчины с портфелем в руке. Архивное фото

В Узбекистане сменились прокуроры сразу двух областей

© Sputnik / Алексей Даничев
В Узбекистане
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Указами генпрокурора Узбекистана в Ферганской и Сурхандарьинской областях произошли новые назначения.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Согласно приказам Генерального прокурора, в Ферганской и Сурхандарьинской областях сменились прокуроры, сообщает пресс-служба прокуратуры.

В частности, старший советник юстиции Косимов Улугбек получил должность прокурора Ферганской области, а старший советник юстиции Турдиев Садриддин назначен прокурором Сурхандарьинской области.

Новые назначения в структуре МВД республики
Sputnik / Дмитрий Астахов
Новые назначения в структуре МВД республики
Раньше мы рассказывали об уроженце Бухары, который стал межрайонным прокурором Москвы. 33-летний младший советник юстиции Зафар Махмудов был назначен межрайонным прокурором Лефортовского района столицы.

В 2008 году Махмудов окончил Московскую государственную юридическую академию. С 27-летнего возраста возглавлял районные прокуратуры в Центральной России. Работал помощником горпрокурора Сыктывкара и заместителем Сыктывкарского природоохранного межрайонного прокурора.

Теги:
назначения, назначение, Сурхандарьинская область, Ферганская область, Генеральная прокуратура Узбекистана, Генпрокуратура Узбекистана, прокуратура, Прокуратура, прокурор



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