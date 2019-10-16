Развлечениям быть: "Узбекконцерт" вернул лицензии артистам

Женщина, которая представилась мамой исполнителя, подтвердила информацию о том, что теперь её сын снова имеет право осуществлять концертную деятельность.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. В СМИ распространилась новость о возвращении "Узбекконцертом" отобранных ранее лицензий Жахонгиру Атаджанову и другим артистам, лишенным права выступать. Об этом объявили в рамках внеочередного совещания в ведомстве.

В числе счастливчиков, как передают местные СМИ, также Абдулла Курбанов, Шахло Ахмедова и Халима Ибрагимова. Всем этим артистам вновь разрешено продолжать творческую деятельность.

Напомним, Жахонгир Атаджанов два дня назад лишился права выступать за неподобающее, по мнению чиновников "Узбекконцерта", поведение.

Официального ответа от ведомства получить не удалось. Корреспондент Sputnik Узбекистан позвонил по номеру телефона, указанному на странице певца в сети "Инстаграм". На звонок ответила женщина, которая представилась мамой исполнителя. Она подтвердила информацию о возвращении сыну лицензии.