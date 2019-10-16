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Фонтан из денег лишил Жахонгира Атаджанова лицензии

Развлечениям быть: "Узбекконцерт" вернул лицензии артистам

Instagram
В Узбекистане
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Женщина, которая представилась мамой исполнителя, подтвердила информацию о том, что теперь её сын снова имеет право осуществлять концертную деятельность.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. В СМИ распространилась новость о возвращении "Узбекконцертом" отобранных ранее лицензий Жахонгиру Атаджанову и другим артистам, лишенным права выступать. Об этом объявили в рамках внеочередного совещания в ведомстве.

© Фото: Озода Нурсаидова / instagram
Конец скандалам: Озоде Нурсаидовой вернули лицензию

В числе счастливчиков, как передают местные СМИ, также Абдулла Курбанов, Шахло Ахмедова и Халима Ибрагимова. Всем этим артистам вновь разрешено продолжать творческую деятельность.

Напомним, Жахонгир Атаджанов два дня назад лишился права выступать за неподобающее, по мнению чиновников "Узбекконцерта", поведение. 

Официального ответа от ведомства получить не удалось. Корреспондент Sputnik Узбекистан позвонил по номеру телефона, указанному на странице певца в сети "Инстаграм". На звонок ответила женщина, которая представилась мамой исполнителя. Она подтвердила информацию о возвращении сыну лицензии.

 

Теги:
Узбекистан, эстрада, певец, Государственное учреждение "Узбекконцерт"



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