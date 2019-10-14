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Фонтан из денег лишил Жахонгира Атаджанова лицензии

Фонтан из денег лишил Жахонгира Атаджанова лицензии

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Культура
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Сам артист спокойно отреагировал на лишение лицензии на концертную деятельность в Узбекистане. По его словам, это право "Узбекконцерта".

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. Узбекского артиста Жахонгира Атаджанова лишили лицензии, сообщает "Узбекконцерт".

"Жахонгир Атаджанов забыл про слово мораль и во время священного месяца Рамадан нарушил национальные обычаи и этику", - говорится в сообщении.

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Сам артист недавно выступил в видеообращении, где пояснил, что ему все равно.

"Хотите лишайте меня лицензии. Это ваше право", - заявил он.

Напомним, в июле в Сети появилось видео, где знаменитый артист Жахонгир Атаджанов, выступая на свадьбе, купается в деньгах.

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А в феврале сервис "Яндекс. Музыка" опубликовал список песен, которые любят переслушивать жители Узбекистана, и на первом месте оказался трек Жахонгира Атаджанова "Высокомерная" (Qaddi baland).

Кстати, это не первый узбекский артист, купающийся в деньгах: до этого была видеозапись, на которой певец Огабек Собиров вообще вышел на сцену в колье из долларов.

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© Sputnik /
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Теги:
Государственное учреждение "Узбекконцерт", Концерт, певец, звезды, знаменитости, шоу-бизнес, Узбекистан, Узбекистан



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