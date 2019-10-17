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Принцу Дубая устроили роскошную соколиную охоту в Навои

Принцу Дубая устроили роскошную соколиную охоту в Навои - видео

Twitter
В Узбекистане
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Узбекистанцы уже поспешили поздравить его с приездом в Узбекистан и пожелать хорошего отдыха и охоты.

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. Наследный принц Дубая шейх Хамдан бин Мухаммед аль-Мактум посетил Узбекистан, где принял участие в соколиной охоте, сообщил он на своей страничке в Twitter.

"Путешествие в Узбекистан", - написал принц.

Под видео, которое он выложил в соцсеть, узбекистанцы поспешили поздравить его с приездом в Узбекистан и пожелать хорошего отдыха.

Представители королевской семьи очень любят устраивать охоту в Узбекистане. Последний раз подобная поездка проходила в 2015-м, когда во время своего охотничьего тура по Узбекистану премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая также посетили одну из школ в сельской местности.

Гражданин Саудовской Аравии хотел ввезти в Узбекистан соколов для охоты >>

Кстати, в апреле гражданин Саудовской Аравии пытался незаконно ввезти в Узбекистан двух краснокнижных соколов-балобанов и ловушки для отлова птиц.

Сотрудники Госкомэкологии совместно с таможенной службой международного аэропорта Ташкента пресекли попытку ввоза гражданином Саудовской Аравии, прибывшим рейсом из Дубая, двух соколов-балобанов в нарушение разрешительных процедур.

Теги:
принц, Дубай, Узбекистан, Узбекистан



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