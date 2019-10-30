В Узбекистане запустили поезд по направлению Мискен-Нукус-Бейнеу

Для удобства и комфорта пассажиров данный поезд будет курсировать ежедневно, что позволит гражданам республики и туристам без проблем добираться из одного города в другой.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. В Узбекистане запущен пассажирский поезд по новому направлению Мискен-Нукус-Бейнеу, сообщает "Узбекистон темир йуллари".

"Начиная с сегодняшнего дня, 29.10.19 года запущен пассажирский поезд по новому направлению Мискен - Нукус - Бейнеу", - говорится в сообщении.

Для удобства и комфорта пассажиров данный поезд будет курсировать ежедневно, что позволит гражданам республики и туристам без проблем добираться из одного города в другой.

При этом, данный поезд останавливается на следующих станциях: Назархан, Кайбаклы, Караозек, Бадай, Беруний, Элликала, Турткуль.

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Напомним, в "Узбекистон темир йуллари" 15 октября объявили о скидках на внутренние рейсы.

Также введена скидка в размере 50% от тарифа к стоимости плацкарты на межгосударственные поезда из России в Узбекистан. Из Узбекистана в направлении России и Казахстана на все пассажирские поезда межгосударственного сообщения скидка составит 30% от тарифа к стоимости плацкарты на все типы вагонов.