Скидки на билеты: из Узбекистана в Россию и обратно можно доехать за полцены

Введена скидка в размере 50% от тарифа к стоимости плацкарты на межгосударственные поезда из России в Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. В "Узбекистон темир йуллари" объявили о скидках на внутренние рейсы, сообщается на сайте компании.

В частности, на поезда сообщением "Ташкент – Андижан – Ташкент" предоставляются скидки в следующих размерах:

- при условии покупки билета от 2 до 5 суток до отправления поезда - 20%;

- при условии покупки билета от 6 до 45 суток до отправления поезда - 60%.

На поезд сообщением "Ташкент – Шахрисабз – Ташкент" также для всех категорий вагонов предоставляются скидки в следующем размере:

- при условии покупки билета от 2 до 5 суток до отправления поезда - 50%;

- при условии покупки билета от 6 до 45 суток до отправления поезда - 60%.

На какие поезда снизилась стоимость билета в Узбекистане >>

Также введена скидка в размере 50% от тарифа к стоимости плацкарты на межгосударственные поезда из России в Узбекистан. Из Узбекистана в направлении России и Казахстана на все пассажирские поезда межгосударственного сообщения скидка составит 30% от тарифа к стоимости плацкарты на все типы вагонов.

Билеты со скидкой можно приобретать, находясь на территории России.