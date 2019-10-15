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Железнодорожный вокзал в городе Термез

Скидки на билеты: из Узбекистана в Россию и обратно можно доехать за полцены

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Миграция
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Введена скидка в размере 50% от тарифа к стоимости плацкарты на межгосударственные поезда из России в Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. В "Узбекистон темир йуллари" объявили о скидках на внутренние рейсы, сообщается на сайте компании.

В частности, на поезда сообщением "Ташкент – Андижан – Ташкент" предоставляются скидки в следующих размерах:

Вокзал Ташкент-Южный после реконструкции
Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане можно вернуть купленный билет на поезд в онлайн-режиме

- при условии покупки билета от 2 до 5 суток до отправления поезда - 20%;
- при условии покупки билета от 6 до 45 суток до отправления поезда - 60%.

На поезд сообщением "Ташкент – Шахрисабз – Ташкент" также для всех категорий вагонов предоставляются скидки в следующем размере:

- при условии покупки билета от 2 до 5 суток до отправления поезда - 50%;
- при условии покупки билета от 6 до 45 суток до отправления поезда - 60%.

На какие поезда снизилась стоимость билета в Узбекистане >>

Также введена скидка в размере 50% от тарифа к стоимости плацкарты на межгосударственные поезда из России в Узбекистан. Из Узбекистана в направлении России и Казахстана на все пассажирские поезда межгосударственного сообщения скидка составит 30% от тарифа к стоимости плацкарты на все типы вагонов.

Билеты со скидкой можно приобретать, находясь на территории России.




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