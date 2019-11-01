Буквально в начале октября он уже посещал страну. О том, что делал шейх на этот раз Узбекистане, - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 1 ноя - Sputnik. 36-летний наследный принц Дубая шейх Хамдан бин Мухамед аль-Мактум прибыл в Ташкент, об этом он рассказал в своем Instagram.

Instagram Плов, семья президента и встречи: принц Дубая снова в Узбекистане

Подробности визита пока не известны, однако сам принц уже опубликовал несколько снимков, на которых находится в кругу семьи президента Узбекистана, ест вкуснейший плов и просто наслаждается своим пребыванием в солнечной республике.

Instagram Плов, семья президента и встречи: принц Дубая снова в Узбекистане

Сам он написал в одной из своих Stories, что Узбекистан - самый красивый.

Instagram Плов, семья президента и встречи: принц Дубая снова в Узбекистане

Напомним, в начале октября наследный принц Дубая шейх Хамдан бин Мухаммед аль-Мактум посетил Узбекистан, где принял участие в соколиной охоте.