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Плов, семья президента и встречи: принц Дубая снова в Узбекистане

Instagram
В Узбекистане
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53602
Sputnik Узбекистан

Буквально в начале октября он уже посещал страну. О том, что делал шейх на этот раз Узбекистане, - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 1 ноя - Sputnik. 36-летний наследный принц Дубая шейх Хамдан бин Мухамед аль-Мактум прибыл в Ташкент, об этом он рассказал в своем Instagram.

Плов, семья президента и встречи: принц Дубая снова в Узбекистане
Instagram
Плов, семья президента и встречи: принц Дубая снова в Узбекистане

Подробности визита пока не известны, однако сам принц уже опубликовал несколько снимков, на которых находится в кругу семьи президента Узбекистана, ест вкуснейший плов и просто наслаждается своим пребыванием в солнечной республике.

Плов, семья президента и встречи: принц Дубая снова в Узбекистане
Instagram
Плов, семья президента и встречи: принц Дубая снова в Узбекистане

Сам он написал в одной из своих Stories, что Узбекистан - самый красивый.

Плов, семья президента и встречи: принц Дубая снова в Узбекистане
Instagram
Плов, семья президента и встречи: принц Дубая снова в Узбекистане

Напомним, в начале октября наследный принц Дубая шейх Хамдан бин Мухаммед аль-Мактум посетил Узбекистан, где принял участие в соколиной охоте.

Теги:
фото, Дубай, Узбекистан, Узбекистан



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