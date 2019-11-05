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Солдаты Вооруженных сил Узбекистана

Учения военных Узбекистана и Индии начались под Ташкентом

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане
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Sputnik Узбекистан

Они направлены на повышение боеготовности подразделений двух стран и обмен опытом в противоборстве с международным терроризмом.

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. Военнослужащие Узбекистана и Индии начали первые совместные специально-тактические учения "Дружба-2019" на полигоне в Ташкентской области, сообщает РИА Новости.

"На общевойсковом полигоне "Чирчик" в Ташкентской области в понедельник начались первые совместные специально-тактические учения "Дружба-2019" военных подразделений Узбекистана и Индии", - рассказал агентству представитель оборонного ведомства.

Открывали учения министры обороны Узбекистана и Индии Баходыр Курбанов и Раджнат Сингх.

Совместные учения направлены на повышение боеготовности подразделений двух стран и обмен опытом в противоборстве с международным терроризмом.

Учения МЧС
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Все этапы военной подготовки продлятся до 13 ноября. В них примут участие подразделения военно-воздушных сил и бронетанковая техника Минобороны.

Ранее Минобороны сообщало, что в сентябре-октябре военные из Индии провели тактико-специальные занятия для военнослужащих Узбекистана по разминированию и ликвидации террористических группировок в горной местности. Занятия проводились на полигоне "Фориш" в Джизакской области в центральной части Узбекистана.




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