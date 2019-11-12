В Джизаке силовики освободили "заложников" и пресекли "беспорядки"

В тактических учениях приняли участие подразделения МВД, МЧС, внутренних войск и Национальной гвардии. Оперативники отработали действия при чрезвычайных ситуациях.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. В Джизакской области прошли тактико-специальные учения с участием специальных боевых подразделений региона, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

В учениях были задействованы спецподразделения Управления внутренних дел области, Национальной гвардии Узбекистана, Министерства обороны и Управления по чрезвычайным ситуациям Джизакской области.

© МВД РУ Специальные тактические учения в Джизаке, Узбекистан

Цель мероприятий — повышение боеготовности силовых подразделений регионов республики и оперативных служб для отработки действия по поддержанию общественного порядка, профилактике правонарушений и предупреждению преступлений.

По сведениям УВД Джизакской области, только в октябре текущего года было проведено 9 тактико-специальных учений и командный штаб.

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