В Джизаке силовики освободили "заложников" и пресекли "беспорядки"

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. В Джизакской области прошли тактико-специальные учения с участием специальных боевых подразделений региона, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.
В учениях были задействованы спецподразделения Управления внутренних дел области, Национальной гвардии Узбекистана, Министерства обороны и Управления по чрезвычайным ситуациям Джизакской области.
Цель мероприятий — повышение боеготовности силовых подразделений регионов республики и оперативных служб для отработки действия по поддержанию общественного порядка, профилактике правонарушений и предупреждению преступлений.
По сведениям УВД Джизакской области, только в октябре текущего года было проведено 9 тактико-специальных учений и командный штаб.
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