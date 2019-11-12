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спецучения Джизак Узбекистан

В Джизаке силовики освободили "заложников" и пресекли "беспорядки"

© МВД РУ
В Узбекистане
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Sputnik Узбекистан

В тактических учениях приняли участие подразделения МВД, МЧС, внутренних войск и Национальной гвардии. Оперативники отработали действия при чрезвычайных ситуациях.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. В Джизакской области прошли тактико-специальные учения с участием специальных боевых подразделений региона, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

В учениях были задействованы спецподразделения Управления внутренних дел области, Национальной гвардии Узбекистана, Министерства обороны и Управления по чрезвычайным ситуациям Джизакской области.

спецтактические учения в Джизаке
© МВД РУ
Специальные тактические учения в Джизаке, Узбекистан

Цель мероприятий — повышение боеготовности силовых подразделений регионов республики и оперативных служб для отработки действия по поддержанию общественного порядка, профилактике правонарушений и предупреждению преступлений.

По сведениям УВД Джизакской области, только в октябре текущего года было проведено 9 тактико-специальных учений и командный штаб.

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Теги:
МВД, нацгвардия, учения, военные учения, Джизак, Джизакская область



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