В Узбекистане прошли успешные испытания ракет китайского ЗРК

В ходе учений расчеты зенитных ракетных комплексов отработали задачи по уничтожению условных диверсионно-разведывательных групп.

ТАШКЕНТ, 8 ноя - Sputnik. Войска противовоздушной обороны и Военно-воздушных сил Узбекистана успешно провели испытания ракет зенитных ракетных систем FD-2000, закупленных у Китая, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны страны.

"Личный состав подразделения войск противовоздушной обороны и Военно-воздушных сил Министерства обороны Республики Узбекистан успешно провели учения по применению ракет противовоздушной обороны на военном полигоне земля-воздух "Кулкудук", расположенном на территории Навоийской области", - говорится в сообщении.

В ходе учений расчеты зенитных ракетных комплексов отработали задачи по уничтожению условных диверсионно-разведывательных групп, действия личного состава при налетах авиации, а также проведению технического контрольного осмотра боевой техники и их заправки.

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"Зенитчики, развернувшись в указанных местах, выполнили обнаружение воздушных целей на значительном удалении и уничтожили их, выполнив электронные пуски", - уточнили в Минобороны. В качестве целей, имитирующих авиацию условного противника, были задействованы беспилотные летательные аппараты.

Напомним, вчера в Центральном военном округе был сдан в эксплуатацию крупнейший военный полигон в Республике Узбекистан – военный полигон "Каттакурган".

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Данный полигон станет платформой для профессионального обучения и совершенствования навыков истинных защитников Родины, связавших свою судьбу с военной службой.