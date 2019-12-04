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Ворота в Фергану

Хоким Ферганы отобрал частную собственность: что ответил Минюст

© Flickr / Slava Myronov
В Узбекистане
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/Uzbekistan/20191204/12939182/Khokim-Fergany-otobral-chastnuyu-sobstvennost-chto-otvetil-Minyust.html

Министерство юстиции примет все необходимые меры для защиты частной собственности и обеспечения полноценной защиты гарантий прав владельцев.

ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. Хоким Ферганы Шухрат Ганиев незаконно отобрал частную собственность предпринимателя, после чего Министерство юстиции Узбекистана внесло представление об отмене его решения, сообщает УзА.

Напомним, решением хокима города №965 от 19 сентября была изъята собственность, принадлежащая ООО Constant Trading, и других хозяйствующих субъектов.

"Хоким Ферганы, злоупотребляя своими должностными полномочиями, лишил предпринимателей этого права, изъяв имущество в резерв хокимията, мотивируя решение тем, что данные объекты недвижимости не использовались в течение длительного времени", - пишет УзА.

Министерство юстиции примет все необходимые меры для защиты частной собственности и обеспечения полноценной защиты гарантий прав владельцев.

Хоким Ферганской области публично извинился перед населением - видео >>

Напомним, в августе с хокимом Ферганы уже был скандал, после которого он публично извинялся перед населением Риштана за незаконные сносы. 

В своем выступлении перед населением Риштанского района Шухрат Ганиев отметил, что произошедшее является ошибкой, а все причастные к сносам руководители Риштанского района были отстранены от своих должностей.

Теги:
собственность, предпринимательство, предприниматель, предприниматели, Узбекистан, Узбекистан, Министерство юстиции Узбекистана, скандал, Хокимият, хокимият, хоким, хоким, Фергана, Фергана



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