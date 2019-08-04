Хоким Ферганской области публично извинился перед населением - видео

Шухрат Ганиев отметил, что произошедшее является ошибкой, а все причастные к сносам уволены.

ТАШКЕНТ, 4 авг - Sputnik. Хоким Ферганской области Шухрат Ганиев публично извинился перед населением Риштана за незаконные сносы, сообщает International Press Club.

В своем выступлении перед населением Риштанского района Шухрат Ганиев отметил, что произошедшее является ошибкой, а все причастные к сносам руководители Риштанского района были отстранены от своих должностей.

В общей сложности своих должностей лишились 14 человек.

Напомним, вчера Шавкат Мирзиёев подверг жесткой критике хокимов трех областей республики.

Аудио-запись, которую выложили в канал, начинается с критики Фархода Эрманова.

"Таким ты другом мне оказался?": Мирзиёев раскритиковал хокима Хорезма >>

"Вы позорите Узбекистан на весь мир. Такие люди как Эрманов, Ганиев, Рузиев и похожие на них", - говорил Мирзиёев.

Напомним, в конце июля премьер-министр Абдулла Арипов прибыл в Ургенче для изучения проблемы сноса домов в районе Ашхабада.

Абдулла Арипов посетил Ургенч и потребовал прекратить сносы >>

Глава правительства побеседовал с населением, чтобы помочь решить проблемы. Также он провел совещание с руководством региона, главами министерств и ведомств. На нем было установлено, что хоким Кашкадарьинской области Зафар Рузиев и хоким Хорезмской области Фарход Эрманов допустили с свое работе ряд непростительных ошибок.

Также премьер заявил, что населению выплатят обещанные компенсации.