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Здание НХК Узбекнефтегаз

В структуре АО "Узбекнефтегаз" произошли кадровые перемены

НХК Узбекнефтегаз
В Узбекистане
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Назначены новые руководители департаментов управления персоналом и коммерции нефтегазовой компании Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Руководителем департамента управления персоналом АО "Узбекнефтегаз" назначен Авезов Анвар Хабибуллаевич, сообщает пресс-служба АО "Узбекнефтегаз".

До своего назначения он занимал должность главы Дирекции по эксплуатации Исторического комплекса "Нуруллабой" Национального банка Внешнеэкономической деятельности Узбекистана.

Еще одно подразделение обзавелось новым руководителем. Обидов Икболжон Аскаралиевич назначен начальником Департамента коммерции АО "Узбекнефтегаз".

Здание НХК Узбекнефтегаз
НХК Узбекнефтегаз
"Узбекнефтегаз" намерен стать нефтегазовой компанией мирового уровня

До этого назначения Обидов возглавлял Отдел нефтепереработки, хранения и поставок нефтепродуктов Департамента нефтепереработки, нефтехимии, хранения, транспортировки нефтепродуктов.

Напомним, чуть более двух недель назад в компании сменился руководитель. Председателем правления АО "Узбекнефтегаз" назначен Мехриддин Раззокович Абдуллаев. Баходир Сидиков, который занимал эту должность с февраля 2019 года, покинул пост в связи с переходом на другую работу.

 

Теги:
назначение, Узбекнефтепродукт, Узбекнефтегаз



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