Узбекистанцев призвали не посещать массовые мероприятия за рубежом

Планирующим выехать в служебных, туристических и иных целях за рубеж согражданам необходимо перед поездкой тщательно взвесить риски для здоровья.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. Граждан Узбекистана, планирующих выезд за границу, МИД республики попросил воздержаться от посещения общественных мероприятий за рубежом из-за распространения нового типа коронавируса.

"По информации посольств и консульских учреждений Узбекистана за рубежом, в течение последних дней наблюдается осложнение ситуации вокруг распространения коронавируса COVID-19 в целом ряде стран мира", - говорится в сообщении.

По информации МИД, планирующим выехать в служебных, туристических и иных целях за рубеж согражданам необходимо перед поездкой тщательно взвесить риски для здоровья, изучить эпидемиологическую обстановку в стране и при посещении строго придерживаться правил личной гигиены, воздерживаться от участия общественных мероприятиях, в местах скопления людей предпринимать все меры предосторожности.

В Южной Корее сотни людей выстроились в очередь за масками — шокирующие кадры >>

Также в ведомстве напомнили, что узбекистанцы, находящиеся за границей, в том числе на территории стран, где выявлены больные коронавирусом, могут в необходимых случаях обратиться в дипломатические представительства Узбекистана за рубежом.

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 79 тысяч человек. Число скончавшихся - 2 702, всего удалось вылечить более 27 тысяч человек.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.