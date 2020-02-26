07:31 26 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.82
  • EUR10329.35
  • USD9526.28
Поиск

Узбекистанцев призвали не посещать массовые мероприятия за рубежом

© Sputnik / Мигель Кандела
В Узбекистане
Получить короткую ссылку
Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (116)
8 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/Uzbekistan/20200226/13540706/Uzbekistantsev-prizvali-ne-poseschat-massovye-meropriyatiya-za-rubezhom.html

Планирующим выехать в служебных, туристических и иных целях за рубеж согражданам необходимо перед поездкой тщательно взвесить риски для здоровья.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. Граждан Узбекистана, планирующих выезд за границу, МИД республики попросил воздержаться от посещения общественных мероприятий за рубежом из-за распространения нового типа коронавируса.

 

"По информации посольств и консульских учреждений Узбекистана за рубежом, в течение последних дней наблюдается осложнение ситуации вокруг распространения коронавируса COVID-19 в целом ряде стран мира", - говорится в сообщении.

По информации МИД, планирующим выехать в служебных, туристических и иных целях за рубеж согражданам необходимо перед поездкой тщательно взвесить риски для здоровья, изучить эпидемиологическую обстановку в стране и при посещении строго придерживаться правил личной гигиены, воздерживаться от участия общественных мероприятиях, в местах скопления людей предпринимать все меры предосторожности.

В Южной Корее сотни людей выстроились в очередь за масками — шокирующие кадры >>

Также в ведомстве напомнили, что узбекистанцы, находящиеся за границей, в том числе на территории стран, где выявлены больные коронавирусом, могут в необходимых случаях обратиться в дипломатические представительства Узбекистана за рубежом.

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 79 тысяч человек. Число скончавшихся - 2 702, всего удалось вылечить более 27 тысяч человек.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (116)
Теги:
Карантин, МИД Узбекистана, МИД Узбекистана, Эпидемия, вирус, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан, Китай, Китай



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
В учебно-тренировочном центре горной подготовки Министерства обороны Узбекистана прошли занятия по повышению квалификации
"Горная стража": узбекские военные на зимних учебных курсах - фотолента
Лавров: подавление свободы СМИ стало нормой в странах Балтии
Лавров: подавление свободы СМИ стало нормой в странах Прибалтики
Обучение узбекских студентов в РФ и филиалах российских вузов
Российское образование для Узбекистана и стран СНГ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться