Коронавирус в Узбекистане: главное на 5 мая

К настоящему часу сумели побороть болезнь в Узбекистане 1501 человек - это 68% от общего числа выявленных случаев.

ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала наиболее важные новости по теме распространения COVID-19 в республике.

Динамика заболеваний

По данным Министерства здравоохранения, в республике зафиксировано 2204 случая заражения коронавирусом. За последние сутки это число увеличилось на 23.

В настоящее время в инфекционных учреждениях по всех стране лечатся 693 пациента с положительным тестом на коронавирус.

Динамика выздоровлений

Со вчерашнего дня количество поправившихся возросло на 131. Выписанные из медучреждений Бухары, Самарканда, Ферганы и Ташкента отправлены на реабилитацию. Таким образом, к настоящему часу сумели побороть болезнь в Узбекистане 1501 человек - это 68% от общего числа выявленных случаев.

На карантине

Как заявил на брифинге начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического благополучия при Кабинете Министров Нурмат Атабеков, к настоящему времени более 52 тысяч граждан находятся на карантине в стационарных и домашних условиях.

Только за вчерашний день, проведено более 10 500, а до настоящего времени более 335 000 лабораторных тестов на коронавирусную инфекцию.

Начало прежней жизни

Накануне глава администрации Андижанской области подписал документ, согласно которому разрешается возобновить работу более 3700 субъектам предпринимательства. Оказывать услуги населению можно при полном соблюдении предписанных карантинных мер.

С 4 мая свою работу начали более 3,5 тысяч парикмахерских и салонов красоты с соблюдением санитарных требований, социальной дистанции и под надзором сотрудников центра санитарно-эпидемиологического благополучия и налоговых органов.

Диалог на высшем уровне

Главы Узбекистана и Таджикистана провели телефонный разговор и обсудили развитие эпидемиологической ситуации. Президенты договорились предпринять меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

При этом, подчеркнута необходимость принятия опережающих мер и оперативного решения всех возникающих вопросов, чтобы не допустить негативное влияние пандемии на узбекско-таджикские торгово-экономические связи.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано более 3,65 млн случаев заражения опасным вирусом, более 252 тысячи человек скончались. Поправились - более 1,2 млн жителей планеты.