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Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон на переговорах в Душанбе

Мирзиёев и Рахмон обсудили по телефону принятие опережающих мер по COVID-19

Пресс-служба президента Таджикистана
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200505/14060347/Miriev-i-Rakhmon-obsudili-po-telefonu-prinyatie-operezhayuschikh-mer-po-COVID-19-.html

Внимание уделили обеспечению контроля за развитием эпидемиологической ситуации и принятию эффективных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщили в пресс-службе главы Узбекистана.

Пограничный пункт, архивное фото
© Sputnik
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Лидеры государств рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений добрососедства и стратегического партнерства, обсудили перспективы расширения практического сотрудничества.

Особое внимание уделили обеспечению контроля за развитием эпидемиологической ситуации и принятию эффективных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Даны поручения правительствам двух стран усилить координацию и продолжить тесное взаимодействие в борьбе с заболеванием.

Подчеркнута необходимость принятия опережающих мер и оперативного решения всех возникающих вопросов, чтобы не допустить негативное влияние пандемии на узбекско-таджикские торгово-экономические связи.

Главы республик отметили важность проведения регулярных видеоконференций между соответствующими министерствами и ведомствами в целях совместной выработки алгоритмов по сохранению высоких темпов роста взаимной торговли, обеспечению транспортного сообщения, реализации приоритетных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, финансовом секторе и других сферах.

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Рассмотрены также вопросы, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайного происшествия на Сардобинском водохранилище.

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В ходе телефонного разговора президенты двух стран обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов международной повестки. Беседа прошла в традиционно теплой, конструктивной и дружеской атмосфере.

Напомним, предыдущий раз главы государств общались на тему COVID-19 месяц назад. Тогда руководители обменялись мнениями о текущей эпидемиологической ситуации в обеих странах и в регионе Центральной Азии в целом. 

Стороны отметили важность выработки скоординированных мер и тесного сотрудничества по линии соответствующих медицинских и других задействованных служб в целях эффективной борьбы с COVID-19.

 

Теги:
коронавирус, телефонный разговор, Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Таджикистан



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