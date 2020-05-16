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Видеокамера

Процесс отказа от защитника подлежит обязательной видеофиксации

© Flickr / Lars Plougmann
В Узбекистане
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/Uzbekistan/20200516/14147278/Protsess-otkaza-ot-zaschitnika-podlezhit-obyazatelnoy-videofiksatsii.html

Необходимо обязательно снимать на камеру такие процессуальные действия как задержание лица, личный обыск и выемка, проводимые при задержании лица.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Пресс-служба Минюста разъяснила суть закона, подписанного 14 мая главой государства. Документ предусматривает усиление охраны прав и свобод граждан, участвующих в уголовном процессе.

Согласно внесенным изменениям в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан, процесс отказа от защитника подозреваемым, обвиняемым или подсудимым подлежит обязательной видеофиксации.

Также обязательно необходимо снимать на камеру такие процессуальные действия как задержание лица, личный обыск и выемка, проводимые при задержании лица.

Обыск и задержание подозреваемых будут снимать на видео >>

Кроме того, установлена обязательность незамедлительного уведомления близких лиц о примененных к лицу мерах принудительного характера и месте его содержания (раньше требовалось обязательно уведомлять не позднее 24 часов).

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Теги:
подписание документов, закон, Узбекистан, Видео, Минюст Узбекистана, правозащитник



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