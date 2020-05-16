Процесс отказа от защитника подлежит обязательной видеофиксации

Необходимо обязательно снимать на камеру такие процессуальные действия как задержание лица, личный обыск и выемка, проводимые при задержании лица.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Пресс-служба Минюста разъяснила суть закона, подписанного 14 мая главой государства. Документ предусматривает усиление охраны прав и свобод граждан, участвующих в уголовном процессе.

Согласно внесенным изменениям в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан, процесс отказа от защитника подозреваемым, обвиняемым или подсудимым подлежит обязательной видеофиксации.

Также обязательно необходимо снимать на камеру такие процессуальные действия как задержание лица, личный обыск и выемка, проводимые при задержании лица.

Обыск и задержание подозреваемых будут снимать на видео >>

Кроме того, установлена обязательность незамедлительного уведомления близких лиц о примененных к лицу мерах принудительного характера и месте его содержания (раньше требовалось обязательно уведомлять не позднее 24 часов).

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.