Обыск и задержание подозреваемых будут снимать на видео

Если задержанный не владеет языком, на котором ведется производство, или в момент задержания не может правильно воспринять разъяснение прав из-за алкогольного или наркотического опьянения, предлагается привлекать переводчика, законного представителя или родственника.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Генпрокуратура разработала проект поправок в Уголовно-процессуальный кодекс. Изменения вносятся в связи с исполнением требований Программы мер по обеспечению верховенства Конституции и закона, усилению общественного контроля, а также повышению правовой культуры в обществе.

Так, отказ от защитника подозреваемым, обвиняемым или подсудимым будет обязательно фиксироваться видеозаписью. При этом встреча защитника с ним наедине съемке не подлежит.

Кроме отказа от защитника, обязательную видеофиксацию предлагается производить при:

- осмотре места происшествия по особо тяжким преступлениям;

- обыске;

- проверке показаний на месте события;

- следственном эксперименте;

- задержании;

- личном обыске и выемке, проводимых при задержании лица.

Задержание в случаях, не терпящих отлагательств, может проводиться без видеозаписи. При таких обстоятельствах происходит видеофиксация разъяснения прав задержанному.

Кроме того, при задержании, заключении под стражу, домашнем аресте и помещении в медучреждение должностные лица будут обязаны незамедлительно уведомить об этом кого-нибудь из членов семьи (сейчас - не позднее 24 часов).

Также, если задержанное лицо не владеет языком, на котором ведется производство, или в момент задержания не может правильно воспринять разъяснение прав из-за алкогольного или наркотического опьянения, предлагается привлекать для этого переводчика, законного представителя или близкого родственника.